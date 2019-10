Vladimir Konstantinovich Bukovsky, născut pe 30 decembrie 1942, a murit în spitalul Addenbrookes din Cambridge, Marea Britanie. Scriitorul a avut mari probleme de sănătate în ultimii ani, potrivit site-ului vladimirbukovsky.com.

În anii 1960 - 1970, Bukovsky era o figură celebră a mişcării de disidenţă din fosta URSS. În 1972, a fost condamnat la doi ani de închisoare şi cinci ani de exil pentru "activism anti-sovietic". În 1976, Bukovsky a fost schimbat de autorităţile sovietice pentru Luis Corvalan, secretarul general al Partidului Comunist din Chile aflat în închisoare, după care Bukovsky s-a stabilit în Cambridge, Marea Britanie.

Un scriitor talentat, Bukovsky era celebru pentru capacitatea sa de a documenta opresiunea din închisorile sovietice.

Scriitorul Vladimir Nabokov îl descria drept "un om curajos şi valoros" într-o scrisoare trimisă în 1974 publicaţiei The Observer.

Istoricul şi fostul analist CIA Richard Pipes a declarat la puţin timp după decesul scriitorului: "Vladimir Bukovsky a fost un disident remarcabil în Uniunea Sovietică şi în străinătate, un om care a identificat şi criticat în mod curajos politicile totalitare ale administraţiei de la Moscova. Ar trebui să rămână în memorie ca un adevărat erou".

Un scriitor şi activist pentru drepturile omului, Bukovsky a ispăşit în total 12 ani de închisoare în URSS, iar, după ce s-a stabilit în străinătate, şi-a petrecut ultimele patru decenii din viaţă făcând campanie împotriva regimurilor opresive din ţara natală.

Bukovsky a devenit celebru în peroada studenţiei. În 1963, a fost arestat pentru deţinere de literatură interzisă. Autorităţile sovietice nu l-au judecat, ci l-au declarat bolnav mintal şi l-au internat într-un spital de psihiatrie, o tactică curentă în epocă pentru a discredita şi a încarcera disidenţii şi pentru a nu-i transforma în deţinuţi politic. În 1967 a fost din nou arestat şi trimis într-un lagăr de muncă forţată pentru trei ani.

După eliberare, în 1971, Bukovsky a făcut publice în Vest dosarele psihiatrice create pentru şase disidenţi celebri. Organizaţiile de psihiatri internaţionale au studiat dosarele şi au acuzat autorităţile de la Moscova că eliberează diagnostice false pentru a putea reţine pe timp nelimitat posibil mii de oponenţi politici care nu aveau de fapt simptome de maladii mintale.

După o altă sentinţă, în 1976, Bukovsky a fost deportat din URSS şi schimbat de guvernul sovietic pentru Luis Corvalán.

După ce s-a stabilit în Marea Britanie, a scris o autobiografie care a devenit bestseller, "To Build a Castle", a apărut în emisiuni TV din SUA şi s-a întâlnit cu preşedintele american Jimmy Carter la Casa Albă.

Cea mai recentă carte a sa, "Judgment In Moscow: Soviet Crimes and Western Complicity" (Ninth of November Press), apărută în Marea Britanie în mai anul acesta, analizează mii de pagini din dosare secrete din arhiva URSS pe care le-a furat în 1993.

Timp de patru decenii, Bukovsky a jucat un rol important în mai multe organizaţii politice, inclusiv Resistance International, Human Rights Foundation, Cato Institute şi Victims of Communism Memorial Foundation, care i-a şi decernat Medalia Libertăţii Truman-Reagan.