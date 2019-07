Emily s-a dus la piscină purtând noul costum de baie alb, dar s-a trezit că e aproape goală atunci când materialul s-a udat şi se vedea tot prin el.

Confuză şi ruşinată după ce s-a trezit cu părţile intime în văzul tuturor, aceasta a contactat firma respectivă iar reprezentatul i-a cerut dovada - un videoclip. Însă ceea ce a revolvat-o şi mai rău a fost faptul că reprezentantul i-a spus că acel costum de baie „era doar pentru pozat”.

Hey @OfficialPLT, really not cool to ask for a video, even less cool that bikinis are for “pool side posing” only?? Lemme grab a dictionary real quick... #prettylittlething #plt #consumerrightsact2015 #notimpressed pic.twitter.com/TcSYrmzGWr