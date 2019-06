Norm Self are 85 de ani şi se simte „mai viu” ca niciodată, recunoscând că „energia erotică a preluat conducerea” în viaţa sa.



Potrivit dailystar.co.uk, fostul preot a ajuns în biserică la vârsta de 18 ani, după ce a crescut într-o comunitate religioasă din Carolina de Nord.



În timpul căsniciei sale de 28 de ani, Mr. Self şi-a regăsit „adevăratul eu interior”.



Preotul a lucrat într-un campus în 1997 şi a dat peste un grup de bărbaţi gay, descoperind că el însuşi „este gay”.



Fostul preot a apărut în patru filme porno în ultimii doi ani şi susţine că se simte „ca la o petrecere”.



Self a dezvăluit povestea incredibilă pentru un documentar al celor de la Channel 5, intitulat OAPS On The Game: The Sex Business.



„Colegul meu de apartament m-a întrebat dacă vreau să apar într-un film. Am fost invitat şi - din senin - toată atenţia s-a concentrat asupra mea. Este ca şi o petrecere, asta admir despre industria porno. Oricum facem sex, dar de ce nu am legat o experienţă frumoasă, în loc să ne ascundem în umbră?”, a declarat bătrânul.



„Unul din cele mai triste lucruri despre bătrâni este că renunţă la sex”, a spus fostul popă, într-un interviu acordat chiar în casa lui din Carolina de Nord.



Norm a spus că nu se teme de reacţia bisericii. „M-am gândit la cei care se vor simţi ofensaţi de mine, dar nu îmi pasă, asta este treaba lor. Problema mea cu biserica este că foarte rar tratează sexul ca parte frumoasă a vieţii spirituale”.



Anul trecut, Self a descris experienţa primului său film porno drept „minunată”.



„Cea mai bună parte este să fii acolo şi să o faci”, a declarat acesta pentru The Huffington Post.



Preotul de 85 de ani speră să inspire o generaţie întreagă, care să nu se simtă blocată „de reguli”.