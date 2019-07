Salopeta ei de un alb imaculat avea câteva dungi inestetice roz. Cu siguranţă, nu ar fi putut participa la competiţie cu o astfel de apariţie.

Eleanor Walton, o tânără pasionată de echitaţie nu ştia cum să rezolve problema petei şi prietena ei, Mia Williamson a venit cu o idee neaşteptată. În loc să aplice o soluţie de curăţare, Eleanor şi-a udat toată costumaţia cu vin, apoi şi-a uscat-o. Astfel că, în loc să aibă o ţinută albă cu pete inestetice roz, a avut o costumaţie roz cu modele albe, care păreau că fac parte din outfit.

Mia a recunoscut că era puţin beată şi că ideea de a o uda cu vin pe prietena ei i s-a părut genială.

„O parte din mine se gândea să merg acasă să mă schimb, dar mă distram atât de bine, încât nu am vrut să las o pată să îmi strice ziua”, a declarat Eleanor. Femeia a povestit că a durat o jumătate de oră să-şi usuce întreg costumul.

Imaginile au fost postate pe reţeaua de microblogging Twitter şi au stârnit laudele utilizatorilor.

Tuturor li s-a părut că această soluţie spontană a fost de-a dreptul genială, iar costumul a arătat mult mai bine ca înainte.

Femeia care a venit cu ideea a decalart că a încercat să găsească o soluţie cât mai rapidă.

so we’re 2 hours into the races, and el comes and tells me someone has spilt red wine down her... no problem. Got some more red wine and fixed it and I think we’ve just made a new product to PLTs festival range pic.twitter.com/fXnJKYfNc2