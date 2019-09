Îndrăgostitul a ales pentru „marele eveniment” o metodă mai clasică: marea întrebare scrisă cu topping de ciocolată pe farfuria în care i-a fost servit iubitei desertul.

Fotografia cu „aranjamentul” a devenit virală după ce un prieten al cuplului a postat-o pe grupul de Facebook „That's It, I'm Wedding Shaming” cu mesajul: „Nu mai văd eu bine sau scrie Will your marry me?”.

Se pare că personalul restaurantului nu ştia să facă diferenţa dintre „you” (tu) şi „your” (al tău).

Postarea a stârnit tot felul de comentarii printre care: „Dacă eram în locul tipului făceam pe mine”, „Will you mommy me?” (n. r. Vrei să fii mămica mea?), „Cu siguranţă scrie aşa. Le-aş fi cerut ca desertul să fie gratuit”.

Se pare că, indiferent de greşeala comisă, femeia a spus da.

Foto: Facebook

Foto: Pixabay