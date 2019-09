Hannah Jones, o tânără de 18 ani a vrut să-i facă o surpriză mamei sale în casa lor din Cirard, Ohio.

Când a auzit zgomote, femeia a crezut că în locuinţa ei se afla un hoţ, aşa că a înşfăcat pistolul. Fără să se uite mai întâi la aşa-zisul hoţ, femiea a apăsat pe trăgaci.

„Imediat după ce am intrat pe uşă, mama era panicată şi m-a împuşcat. Tot ce am apucat să fac, a fost să ţip. Am căzut pe loc. Cred că sunt norocoasă să fiu aici încă. Încă îmi trece prin cap că puteam să fiu moartă acum, dar din fericire am avut un înger păzitor”, a povestit tânăra.

Hannah a fost împuşcată în braţ şi ulterior a ajuns la spital unde a fost operată de urgenţă.

Autorităţile nu au hotărât dacă mama va fi pedepsită.

„Dacă ştii că cineva are o armă pentru a se proteja şi acel cineva nu ştie că vii în vizită, anunţă când intri în casă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.