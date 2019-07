În imagini este surprins exact momentul în care braţul maşinăriei se rupe în două iar platforma unde se aflau oamenii se prăbuşeşte.

Autorităţile locale au declarat că 27 de persoane sunt tratate la spital, iar cel puţin două au fost declarate decedate.

Comisarul municipal al oraşului Ahmedabad, Vijay Nehra, a declarat că a fost deeschisă o anchetă pentru a stabili cauza accidentului: „Poliţia, alături de o echipă de criminalistică, a ajuns la faţa locului pentru a descoperi cauza accidentului”.

În prezent se află sub investigaţie administraţia parcului pentru a descoperi dacă a fost întreţinut corect şi dacă are licenţă, relatează The Sun.

Un accident asemănător a avut loc în urmă cu două săptămâni când o tânără de 19 ani a fost ucisă când o maşinărie de tip ciocan a cedat.

Foto: Captură YouTube