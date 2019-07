Sâmbătă şi duminică, Marele Picnic Shortsup ajunge la cea de-a şasea ediţie. Fanii filmului de scurtmetraj sunt scoşi din oraş pe Domeniul Mogoşoaia, de la 18.00, la 1.00 noaptea, transportul fiind pus la dispoziţie gratuit de organizatori.

Festivalul de artă şi cultură urbană #CreativeFest are loc la Romexpo până duminică. Intrarea este liberă pentru recitaluri susţinute de The Rasmus, Dubioza kolektiv, DAS EFX, Dope D.O.D. Pe scenă vor fi şi Subcarpaţi, Robin and the Backstabbers, Şuie Paparude, ROA, Basska, Gojira & Planet H, Harlequin_Jack, Camioane în Mulţime, The Sonic Taste, Vlad Dobrescu (Live Set) şi The Putreds (Macanache Live Band).

În fiecare sâmbătă seara, de la ora 18, bucureştenii pot să danseze în stradă la intersecţia străzilor Lipscani şi Smârdan. Evenimentele sunt găzduite de Dontae şi de trupe de dans bucureştene.

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, Muzeul Naţional Tehnic „Ing. Dimitrie Leonida”, Televiziunea Română şi Asociaţia „Muzeul Jucăriilor” a deschis vineri expoziţia „Un pas uriaş către Lună/A Giant Leap to the Moon”. Evenimentul celebrează semicentenarul primei aselenizări şi cuprinde mărturii care surprind importanţa acestui moment unic al societăţii umane. Expoziţia rămâne deschisă până pe 29 septembrie, între 10.00 şi 18.00.

Pionierii genului metal progresiv, Dream Theater revin la Sibiu pentru cea de-a 14-a ediţie a festivalului ARTmania. Până duminică, pe scenă vor urca şi Opeth, Architects, Madrugada, Wardruna, Alcest, Fjørt şi Möbius.

Festivalul Medieval de la Sighişoara a ajuns la cea de-a 26-a ediţie şi are tema „misterul medieval”. Participanţii sunt invitaţi „să regăsească bucuria serbătorilor medievale din tablourile lui Bruegel dar şi din primele ediţii sau cele anterioare”, spun reprezentanţii organizatorilor.

Festivalul Culinar din Cisnădioara este un eveniment dedicat familiilor şi reprezintă o oază urbană de relaxare. Organizatorii îşi propun îmbinarea artelor spectacolului, concerte, jocuri interactive, ateliere de creaţie, produse handmade, locuri special amenajate pentru joacă cu arta bucătăriilor tradiţionale, degustări şi vânzare de produse locale tradiţionale, precum şi demonstraţii culinare.

Foto: Pixabay