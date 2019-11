Kristofer Hivju a afirmat că el şi colegii săi de platou au filmat un final diferit celui difuzat de reţea pentru ”Game of Thrones”, dar că este puţin probabil ca imaginile să apară vreodată.

„Am filmat un final alternativ”, a arătat actorul norvegian. ”A fost mai mult în glumă, dar nu ştiu dacă am voie să vă povestesc despre ce e vorba”.

Actorul Even Hivju a recunoscut că a fost surprins să vadă cum se termină povestea: ”Partea nostimă e că, după sezonul 7 aveam propriile mele teorii. Şi fanii le aveau pe ale lor. Toţi colegii aveau teorii despre cum ar trebui să se termine. Erau mii de variante. Era greu să alegi o direcţie. Chiar şi aşa au fost multe detalii la care nu mă aşteptam. Elementul surpriză mi-a plăcut”.

Actorul a făcut afirmaţiile privind finalul alternativ al seriei într-o discuţie cu ziariştii publicaţiei britanice Metro. Reprezentanţii HBO au refuzat să comenteze zvonurile privind finalul alternativ al serialului şi au sugerat că vedeta norvegiană ar fi glumit.

Cel de-al optulea sezon al seriei "Game of Thrones" s-a încheiat în luna mai, mulţi fani fiind nemulţumiţi de finalul poveştii. Aproape două milioane de persoane au semnat o petiţie care solicita refacerea ultimului sezon. Totuşi, ultimul sezon a stabilit un record al nominalizărilor la premiile Emmy, adunând nu mai puţin de 32 de selecţii pentru reputatele trofee dedicate televiziunii în 2019.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".