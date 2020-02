Fiul său, Michael Douglas, a confirmat decesul tatălui într-o declaraţie, a relatat BBC.

„Cu imensă tristeţe, eu şi fraţii mei anunţăm că tatăl nostru, Kirk Douglas, nu se mai află de azi printre noi. Pentru o lume întreagă, a fost o adevărată legendă, un actor din Epoca de Aur a filmelor... Dar pentru mine şi fraţii mei, Joel şi Peter, era pur şi simplu tata". Celebrul actor, laureat al Premiilor Oscar, a încheiat cu aceleaşi cuvinte pe care le-a rostit cu ocazia aniversării de 103 ani a tatălui său: „Te iubesc nespus de mult şi sunt mândru că sunt fiul tău".

Anul trecut, Kirk Douglas - pe numele real Yssur Danielovitch - a stabilit, la 102 ani, un nou record de longevitate pentru un actor. Actorul Bob Hope deţinea anterior recordul de longevitate, însă acesta a murit în 2003, la aproape două luni după ce împlinise 100 de ani.

Născut pe 9 decembrie 1916, în localitatea Amsterdam din statul american New York, Kirk Douglas a jucat în primul său film în 1946 - un noir clasic intitulat „Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers”.

S-a remarcat apoi în filme precum „Gunfight at the O.K. Coral”, „Călăreţul singuratic/ Lonely Are the Brave” şi „Umbra unui uriaş/ Cast a Giant Shadow”.

Pe parcursul carierei sale prestigioase, Kirk Douglas a primit trei nominalizări la premiile Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Van Gogh/ Lust for Life”, „Urâtul şi frumosul/ The Bad and the Beautiful” şi „Champion”.

Deşi nu a câştigat niciodată Oscarul pentru interpretare, a primit din partea Academiei de film americane un premiu onorific, care i-a fost înmânat de Steven Spielberg în 1996.

Ultimul rol pe marele ecran a fost cel din „Illusion” (2004), cu Bryan Cranston, regizat de Michael A. Goorjian.

Kirk Douglas a fost şi scriitor, având la activ mai multe romane şi volume de memorii.