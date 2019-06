Billy Drago a jucat rolul gangsterului Frank Nitti, mâna dreaptă a lui Al Capone, în producţia „The Untouchables” din 1987, scrie variety.com.



De asemenea, Drago a jucat în serialul „Charmed” şi filmul lui Clint Eastwood, „Pale Rider”.



William Eugene Burrows s-a născut în Hugoton, Kansas şi tatăl lui, la rândul său actor şi regizor, ar fi fost de origine nativ-americană. Familia mamei sale era de etnie rromă şi tânărul şi-a însuşit numele de scenă Drago, debutând ca şi cascador, după care s-a mutat la New York, pentru a devenit actor.



Drago a început prin a juca în diverse filme din anii 1970, precum “Cutter’s Way,” “No Other Love” şi “Windwalker.” În televiziune, Drago a jucat în “Hill Street Blues,” “Moonlighting,” “Walker Texas Ranger,” “Trapper John, M.D.” şi “The X-Files.”



Actorul a apărut în peste 100 de filme, având roluri în trei filme cu Chuck Norris, inclusiv „Invasion USA”, „Hero and the Terror” şi „Delta Force 2: The Colombian Connection”, în rolul traficantului de droguri Ramon Cota.



Drago a apărut şi în videoclipul lui Michael Jackson pentru piesa „You Rock My World” din 2001 şi într-un alt videoclip, al trupei Mike and the Mechanics, în rolul unui străin misterios, pentru piesa „Silent Running (on Dangerous Ground).”



Ultimele roluri au fost în filmul lui Gregg Araki, „Mysterious Skin”, „The Hills Have Eyes” şi „Children of the Corn: Genesis”.



Fiul lui Drago, Darren B. Burrows, joacă în mai multe seriale, precum „Northern Exposure”.