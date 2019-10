Pitt şi alţi directori ai fundaţiei Make It Right au cerut în instanţă să fie eliminaţi din acest proces, argumentând că nu au fost personal reponsabili de construirea locuinţelor respective, potrivit Associated Press.

Un judecător din New Orleans a respins însă solicitările acestora.

Doi proprietari de case au intentat acest proces, spunând că locuinţele construite de fundaţie în zona numită Lower Ninth Ward au probleme structurale, iar locuitorii s-au îmbolnăvit.

Brad Pitt a înfiinţat fundaţia de caritate Make It Right în 2007, cu scopul de a ajuta familiile rămase fără locuinţe după inundaţiile catastrofale care au afectat oraşul New Orleans, din statul american Louisiana, în timpul uraganului Katrina din anul 2005. Fiecare locuinţă este ridicată cu tehnici ecologice, izolată termic, această caracteristică reducând drastic costurile pentru energie.

Însă, peste 100 de case finanţate de Make It Right suferă din cauza unor probleme structurale, iar, în 2015, directorii fundaţiei au dat în judecată compania de construcţii pe care au angajat-o în acest scop. În cadrul procesului, deschis la Tribunalul districtual din New Orleans, fundaţia Make It Right solicita daune în valoare de 500.000 de dolari.

Mii de oameni şi-au pierdut casele din cauza uraganului Katrina, care a inundat aproximativ 80 la sută din New Orleans. Circa 1.500 de persoane au murit în urma dezastrului, care a produs pagube de 80 de miliarde de dolari.

Brad Pitt, în vârstă de 55 de ani, este actor şi producător de film. El a primit un Glob de Aur, dar şi trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din filmele "Strania poveste a lui Benjamin Button", "Armata celor 12 maimuţe" şi "Moneyball". În 2013, a primit primul său premiu Oscar din carieră, în calitate de producător al lungmetrajului "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave". O a doua nominalizare la Oscar ca producător a primit-o în 2016, pentru filmul "The Big Short".