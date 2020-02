Trăsăturile faciale ale lui Robert Pattinson, în vârstă de 33 de ani, se potrivesc unui raport geometric preluat din matematica grecilor antici, numit "secţiunea de aur".

Formula matematică a fost utilizată inclusiv de arhitecţi şi de pictori celebri, precum Leonardo Da Vinci, în realizarea unor opere de artă.

Grecii antici considerau că estetica unui chip şi a unui corp este determinată de proporţii. Astfel, cu cât numărul rezultat din proporţia trăsăturilor este mai apropiat de phi, cu o valoare de aproximativ 1,6180, cu atât chipul este mai plăcut din punct de vedere estetic. Formula matematică folosită este: (a+b)/ a = a/ b= φ (1,6180).

Potrivit noului studiu, trăsăturile lui Pattinson, noul star al francizei "Batman", se apropie de secţiunea de aur, cu un procent de 92,15%.

Medicul chirurg Julian De Silva a analizat ochii, nasul, sprâncenele, buzele, urechile şi bărbia mai multor vedete masculine, pentru a determina care dintre acestea se apropie cel mai mult de secţiunea de aur.

Actorul Henry Cavill s-a clasat pe cel de-al doilea loc în studiul condus de Julian De Silva privind chipul perfect, forma feţei sale având o simetrie de 91,08%.

Topul este completat de Bradley Cooper (91,08%), Brad Pitt (90,51%) şi de George Clooney (89,91%), cel mai în vârstă star din top şi liderul anterior al insolitului clasament.

Robert Pattinson şi-a arătat talentul de actor alegând filme cu tematici variate, precum "Aminteşte-ţi de mine/ Remember me", de Allen Coulter, "Apă pentru elefanţi/ Water for Elephants", de Francis Lawrence, în care a jucat alături de Reese Witherspoon, dar şi prin interpretarea faimosului personaj al lui Guy de Maupassant Bel-Ami. Totodată, acesta a jucat în cele cinci filme din "Saga Amurg/ The Twilight Saga". Anul trecut au fost lansate patru filme în care apare Pattinson - "High Life", de Claire Denis, "The Lighthouse", de Robert Eggers, care a fost prezentat la Festivalul de la Cannes, "The King", difuzat pe Netflix, şi "Waiting for the Barbarians".

De asemenea, la 32 de ani, Pattinson a devenit cel mai tânăr actor care joacă rolul Batman. Filmul, regizat de Matt Reeves, este parte dintr-o trilogie şi va fi lansat în iunie 2021.

Foto: robertpattinsonofficial / Instagram