"Anunţăm cu mare tristeţe că soţul şi tatăl nostru John Witherspoon a murit. A fost o legendă a industriei de divertisment şi o figură paternă pentru toţi cei care l-au urmărit pe parcursul anilor. Te vom iubi pentru totdeauna, «Pops»", a scris familia actorului pe reţeaua de micro-blogging Twitter.

Witherspoon a avut apariţii memorabile în filme şi seriale, jucând rolulul tatălui lui Craig, interpretat de rapperul Ice Cube, în filmele "Vineri/ Friday" (1995), "Vinerea viitoare/ Next Friday" (2000) şi "Vineri, în ajun de Crăciun/ Friday After Next" (2002).

Născut în oraşul Detroit, din statul american Michigan, Witherspoon a avut apariţii frecvente alături de actorul Eddie Murphy în pelicule precum "Bumerangul/ Boomerang" (1992), "Vampirul din Brooklyn/ Vampire in Brooklyn" (1995) şi "Doctor Dolittle 2" (2001).

Totodată, John Witherspoon i-a dat voce personajului Robert “Granddad” Freeman în serialul de animaţie "The Boondocks". Actriţa Regina King, ce a colaborat cu Witherspoon atât pentru serialul animat, cât şi pentru filmul "Vineri/ Friday", a scris pe reţeaua de micro-blogging Twitter: "Tatăl, bunicul meu, inspiraţia mea! Te iubesc! Să te odihneşti în paradis, rege!".

La căpătâiul actorului stau soţia Angela şi copiii Alexander Witherspoon, John David Witherspoon.