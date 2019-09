În accident au fost implicate trei persoane, potrivit poliţiei din California. Hart şi şoferul maşinii, Jared Black, au suferit "grave răni la spate" şi au fost transportaţi la un spital din apropiere, potrivit autorităţilor.

Black se afla la volanul automobilului lui Hart, un model 1970 Plymouth Barracuda, când a pierdut controlul maşinii, care a ieşit de pe şosea şi s-a rostogolit.

Doi dintre pasageri au rămas blocaţi în maşină. Hart a fost primul scos din maşină, a fost transportat la reşedinţa sa din apropiere, pentru a primi îngrijiri medicale, iar apoi a fost dus la spital.

Cel de-al treilea pasager, o femeie, nu a suferit răni care să necesite îngrijirea la spital.

Poliţiştii au stabilit că Black nu consumase alcool.

În vârstă de 40 de ani, Kevin Hart este actor şi scenarist. Născut şi crescut în Philadelphia, Pennsylvania, Hart şi-a început cariera câştigând câteva competiţii de actori de comedie amatori în cluburi din New England, culminând cu primul său rol, în 2000, când a jucat rolul lui Judd Apatow în serialul TV "Undeclared". Acesta este şi producător cunoscut pentru filme precum "Kevin Hart: Let Me Explain" (2013), "Ride Along" (2014) şi "The Wedding Ringer" (2015). În 2017, a jucat în "Jumanji: Welcome to the Jungle".