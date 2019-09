Actorul de origine britanică are o vastă activitate atât pe scena de teatru, cât şi pe micul şi marele ecran. Printre serialele în care s-a remarcat se numără "Supernatural", "Downtown Abbey", "Designated Survivor" şi "The Good Fight".

În 2003, a apărut în primul film din seria "Piraţii din Caraibe", alături de cunoscuţii actori Johnny Depp, Orlando Bloom şi Keira Knightley, în rolul unui pirat fără scrupule, dar loial personajului central, Jack Sparrow, pe care avea să îl urmeze în aventuri până la capătul lumii.

Seria "Piraţii din Caraibe", care conţine la momentul actual cinci lungmetraje, este una dintre cele mai apreciate francize la scară mondială, având încasări de peste 14 miliarde de dolari.

Kevin McNally şi-a împrumutat vocea şi pentru câteva jocuri de succes, precum "Pirates of the Caribbean: At Worlds’s End", "Assassin’s Creed III" şi "Kingdom Hearts III".

Kevin nu s-a ţinut departe nici de scena teatrului, jucând în producţii de mare succes, precum "Regele Lear" (unde a avut rolul principal), "Hamlet" şi "Boeing Boeing".

Kevin McNally se alătură lui Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal în serialul fenomen "Vikings") şi Rick Cosnett (Wes Maxfield din "The Vampire Diaries" şi Eddie Thawne din "The Flash") pe lista actorilor invitaţi la prima ediţie Transylvania Comic Con, ce va avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Transylvania Comic Con îşi propune să devină un reper al evenimentelor de acest gen în regiune, alături de East European Comic Con, cea mai amplă manifestare de acest tip din centrul şi estul Europei, potrivit organizatorilor.

"Clujean fiind, mi-am dorit foarte mult să venim cu evenimentul în inima Transilvaniei, mai ales că de aici a pornit toată pasiunea. În ultimii doi - trei ani, am analizat şi am pregătit Transylvania Comic Con, în special pentru că trebuie să îl structurăm pentru o locaţie cu totul nouă pentru noi. Tocmai de aceea, va avea o personalitate proprie şi o identitate unică, întrucât ne dorim să devină rapid un reper pentru regiune. Sperăm ca publicul să fie deschis şi să susţină prima ediţie printr-o participare cât mai numeroasă", a declarat Mircea Mureşan, managerul general al East European Comic Con şi Transylvania Comic Con.

De asemenea, cele mai importante nume din industria de gaming vor lua parte la Transylvania Comic Con şi le vor oferi pasionaţilor şansa de a testa cele mai noi jocuri şi de a lua parte la competiţii cu premii însemnate, folosind echipamente de ultimă generaţie.

Printre atracţii se mai numără o zonă de street food, concursuri de cosplay, artişti de bandă desenată, demonstraţii de VR, precum şi un târg generos unde vizitatorii pot interacţiona cu expozanţii şi pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producţiile sci-fi preferate.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit şansa fanilor de a întâlni personalităţi precum Jason Momoa ("Game of Thrones", "Aquaman"), Mark Shepard ("Supernatural"), Daniel Gillies ("The Originals"), Robert Knepper ("Prison Break"), Charles Dance ("Game of Thrones", "The Imitation Game"), Sylvester McCoy ("Dr.Who", "The Hobbit").

Biletele pentru Transylvania Comic Con pot fi achiziţionate de pe www.comic-con.ro, precum şi din Magazinele Cărtureşti (via Myticket / Entertix).

Foto: Hepta