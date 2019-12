Actorul Kevin Spacey a publicat de Crăciun un nou mesaj video ciudat: „Omoară-i cu bunătate” - VIDEO

Actorul Kevin Spacey a publicat în ajunul Crăciunului un nou mesaj video ciudat inspirat din serialul în care actorul a fost vedetă, ”House of Cards”. Noul său mesaj se numeşte ”Omoară-i cu bunătate” (KTWK- Kil them with Kindness) , arată CNN.