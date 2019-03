Starul american, în vârstă de 50 de ani, a spus că a recurs la acest gest în primii ani de carieră, când încerca să îşi facă un nume la Hollywood. Actorul a făcut declaraţia într-o emisiune a sa de pe Facebook Watch, „The Bucket List".

El a spus, în timp se pregătea să participe la un semi-maraton în Cuba, că, în prezent, dintre toate lucrurile de pe lista lui de dorinţe de îndeplinit, corpul său este cel de care este cel mai îngrijorat, fiindcă nu se simţea complet în stare să alerge aproape 21 de kilometri. Acesta a continuat spunând că ideea ca el să „nu se simtă în formă" i se pare a fi nouă, deoarece în timpul perioadei de ascensiune din lumea filmului era "extrem de disciplinat".

Actorul a reuşit să termine cursa în două ore şi jumătate, dar spune că, în urmă cu zece ani, s-ar fi simţit "jenat" de rezultat. „În urmă cu zece ani aş fi fost jenat, aş fi fost nervos. Aş fi rămas în camera mea de unul singur, aş fi convocat o întâlnire cu toată lumea ca să îmi dau seama ce s-a întâmplat", a spus acesta.

Actorul a mai recunoscut că, deşi în trecut se concentra asupra presiunii de a fi „cel mai mare star de cinema din lume", el nu mai simte în prezent nicio constrângere şi că asta îl face mult mai fericit.

Actorul şi cântăreţul Willard Christopher "Will" Smith, născut în 1968, a cunoscut succesul în lumea filmului odată cu serialul "Prinţul din Bel Air/ The Fresh Prince of Bel-Air" (1990). Pentru rolul pugilistului Muhammad Ali (Cassius Clay), din filmul "Ali" (2001), Will Smith a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor principal. Will Smith a jucat, de asemenea, în "Băieţi răi/ Bad Boys I şi II" (1995 şi 2003), în franciza "Bărbaţi în negru/ Men in Black", în "Ziua independenţei/ Independence Day", "În căutarea fericirii/ The Pursuit of Happyness" (2006) - alături de fiul său, Jaden Smith -, pentru care a primit a doua nominalizare la premiul Oscar, "Legenda vie/ I Am Legend" (2007), "Hancock" (2008) şi "Şapte suflete/ Seven Pounds" (2008). În filmul "1.000 post Terra/ After Earth", de M. Night Shyamalan, Will Smith a jucat din nou alături de fiul său, Jaden Smith.

Cel mai recent film al său este "Aladdin", care va fi lansat pe 24 mai.

Foto: Hepta