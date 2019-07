Juan Sebastian Cabal şi Robert Farah au câştigat sâmbătă Grand Slam-ul la dublu masculin, de la Wimbledon, dar nu acesta a fost momentul de aur al zilei.



Woody Harrelson s-a aflat în culise şi a devenit foarte vesel, după mai multe pahare cu vin, scrie ew.com. Actorul a primit chiar şi o restricţie de a reveni la locul său, dar s-a bucurat când organizatorii s-au răzgândit.



Woody a scos limba, a râs şi a băut vin, afişând o stare euforică. Comentatorii au ţinut socoteala numărului de pahare: „Trebuie să-i mai aducem un pahar cu vin”.



Celebrul actor din „Născuţi asasini” este cunoscut pentru atitudinea sa exuberantă.



Pe de altă parte, românii au avut un motiv uriaş de bucurie, după ce Simona Halep a câştigat Grand Slamul londonez, în faţa Serenei Williams. Victoria a fost categorică: 6-2, 6-2 în nicio oră de joc împotriva lui Williams.

This is the most gruesome and violent tennis match I've seen in decades of watching the sport, and this is the least of it pic.twitter.com/zs6eAQkYAA