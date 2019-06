Colegiul Medicilor şi Chirurgilor din Ontario a declarat că faptele doctorului Norman Barwin sunt „dincolo de orice limită”.



Autoritatea medicală a lansat o anchetă în privinţa comportamentului său în 2016, scrie BBC.



Afirmaţiile vizează fapte ale acestuia încă din anii 1970 şi include paciente de la cel puţin două clinici de fertilizare din Ontario.



Marţi, Dr. Steven Bodley, reprezentând colegiul respectiv, a declarat că „este nemulţumit” că singura sancţiune împotriva lui Barwin a fost revocarea licenţei şi o amendă.



Barwin are acum 80 de ani şi nu a venit în faţa comisiei disciplinare, fiind reprezentat de un avocat. Acesta nu mai practică medicina din 2014.



Potrivit colegiului, Barwin a fost implicat în 13 cazuri în care şi-a folosit sperma sau sperma de origine necunoscută pentru a lăsa gravide pacientele.



Barwin nu şi-a recunoscut, dar nici nu a infirmat că ar fi comis faptele, prin avocatul său.



Carolyn Silver, procuror pentru colegiu, a declarat că acţiunile lui Barwin reprezintă o „dezamăgire ce nu poate fi scuzată”.



„Faptele sale şocante vor lăsa o pată de neşters asupra profesiei”, a spus Silver.



Barwin a mai fost sancţionat în 2013 pentru inseminarea artificiale a trei paciente cu „sperma greşită” şi a primit o suspendare de scurtă durată.



În jur de 50-100 de copii au fost concepuţi după ce mamele lor au fost inseminate cu sperma necorespunzătoare, de către Barwin şi 11 dintre ei se potrivesc profilului genetic al medicului.



Niciuna din acuzaţiile asupra lui nu au fost probate în tribunalul civil. Patru victime au depus mărturii în cazul lui Barwin.



De exemplu, Rebecca Dixon, a cărei familii l-a dat în judecată pe doctor, a spus că „toată identitatea ei a fost pusă sub semnul întrebării”, când a aflat, la vârsta de 25 de ani, că este fiica biologică a lui Barwin.



Familia Dixon a apelat la Dr Barwin în 1989 pentru a o ajuta pe femeie să rămână gravidă şi Rebecca s-a născut un an mai târziu.



Dixon a spus că ideea ca Barwin este tatăl ei „a dezgustat-o - s-a simţit contaminată”.