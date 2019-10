Albumul lansat de Adele în 2011, ”21” a rămas cel mai bine vândut album britanic, în timp ce materialul lansat de cântăreaţă în 2015, ”25”, este pe locul 3, arată Forbes.com.

Ed Sheeran este prezent în top cu două albume, ”X (Multiply)” şi ”÷ (Divide)”, pe locurile 4 şi 5.

Primele zece poziţii ale topului sunt împărţite de bărbaţi şi femei în proporţie de 50%. Lista îi mai include pe James Blunt, Michael Bublé, Dido, David Gray şi pe Leona Lewis.

Amy Winehouse rămâne pe locul 2 cu producţia ”Back to Black”, din 2006.

Clasamentul este alcătuit pe baza cifrelor de vânzări fizice dar şi digitale începând cu data de 1 ianuarie 2000.

Pe primele 40 de poziţii se mai găsesc Coldplay, Craig David, Duffy, Emeli Sandé, Eminem, Green Day, Kaiser Chiefs, Keane, The Killers, Kings of Leon, Lady Gaga, Maroon 5, Norah Jones, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Robbie Williams, Sam Smith, Scissor Sisters, Snow Patrol, Susan Boyle şi Take That.

Albumul ”21” a vândut peste 5 milioane de exemplare în Marea Britanie şi peste 31de milioane în toată lumea.

Clasamentul a fost alcătuit pentru a marca al doilea an în care este sărbătorită National Album Day în Marea Britanie.

Piesele britanice se găsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici: http://www.smartradio.ro/.