Doamnele şi domnişoarele care nu şi-au făcut programare din timp pentru aranjarea coafurii de Anul Nou au şanse mici să mai găsească un loc liber la saloanele de înfrumuseţare din Târgu-Jiu. Cele mai multe femei şi-au făcut programare la salon din noiembrie pentru a fi sigure că în noaptea de Revelion vor arăta perfect.

Specialiştii recomandă bucle sau cocuri lejere, pentru care clientele plătesc între 30 şi 60 de lei, la fel ca anul trecut.

"Este cam la fel ca anul trecut, în ceea ce priveşte numărul solicitărilor. Cât despre programări, sunt oameni care se ţin de cuvânt şi care respectă programarea respectivă şi sunt oameni care nu se ţin de cuvânt şi care ne încurcă toate planurile. Sunt clientele noastre personale, clientele salonului, care ştiu cam cum stau treburile şi atunci îşi fac programări din timp, cu o săptămână, două sau chiar o lună înaintea sărbătorilor. Anul acesta se poartă din nou buclele, se poartă şi cocurile lejere. Diferă în funcţie de preferinţele fiecăruia, de ţintele pe care le abordează în noaptea respectivă. Coafurile trebuie să fie în trend cu locul în care are loc petrecerea. Preţurile pentru bucle variază în funcţie de lungimea părului, de la 30 de lei, până la 55-60 de lei, iar la coc în jur de 70-80 de lei. Sfatul meu este să fie cât mai natural, cu cât este mai natural, cu atât este mai frumos, mai plăcut ochiului", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Aida Ion, administratorul unui salon de înfrumuseţare din Târgu-Jiu.

Una dintre clientele sale, Denisa, susţine că va alege o coafură menită să vină în completarea ţinutei, cu volum şi cu bucle uşoare.

"Am decis ca în acest an să petrec Revelionul la restaurant, alături de prieteni. Voi purta o rochie vaporoasă şi de aceea am ales o coafură naturală, lejeră. Sunt programată pe 31 decembrie, dimineaţa, sigur voi petrece câteva ore la salon, pentru că merg şi pentru manichiură", a declarat Denisa Boroacă, o tânără de 21 de ani, din Târgu-Jiu.

Managerii saloanelor de înfrumuseţare anunţă reduceri pentru luna ianuarie.

"La fel ca anul trecut vor fi oferte la vopsitul părului. Trebuie să ţinem clientele aproape încă de la început. Profitul unui coafor este mare în decembrie, poate să depăşească 5.000-6.000 de lei, dar scade considerabil în ianuarie, de aceea trebuie să venim cu oferte”, a declarat administratorul unui alt salon de înfrumuseţare.

"Eu merg la salon cel puţin o dată pe lună, pentru tratament. De aranjarea părului mă ocup singură, în fiecare zi, am investit mulţi bani în produse", a spus o altă clientă a unui salon din Târgu-Jiu.