Bărbatul, înbrăcat aproape la 4 ace, a mărturisit „O, Doamne, mama o să mă omoare!” celor două femei care l-au ajutat să se ridice de pe gard.

Însă se pare că nu şi-a amintit nimic legat de incident până când un videoclip şi câteva poze au fost postate în mediul online, alături de sunetul din momentul în care pantalonii i s-au sfâşiat.

Craig, din Aberdeenshire, Scoţia, a declarat că: „Nu-am ideea cum am ajuns aşa. Am intrat pe facebook şi am văzut câteva notificări - apoi am văzut pozele. E ciudat. Îmi place vodca şi un Irn-Bru (n.r. băutură alcoolică scoţiană) sau două, dar niciodată nu am intrat într-o situaţie ca asta. Eram în regulă şi nu am făcut rău nimănui. Totuşi mi-am rupt pantalonii”.

Se pare că a ajuns în situaţia asta după ce băuse la casa unui prieten din zonă. A reuşit să ajungă până la a doua curte unde a adormit agăţat de gard.

Videoclipul cu el agăţat de gard a fost postat de Holli Louttit al cărui prieten locuieşte în zona una s-a întâmplat incidentul.

Aceasta a scris în mediul online: Craig, eşti o legendă. Nu sunt surprinsă că spatele tău e flexibil - asta da poziţie în care să adormi”.