Artista a fost internată la spital pe 6 ianuarie, unde a mers cu iubitul său. Artista suferea de deviaţie de sept, iar operaţia nu mai suporta amânare.

„A venit la spital cu un caz grav de deviaţie de sept, cu obstrucţionare nazală şi inflamaţia mucoasei nazale, ceea ce necesita imediata intervenţie chirurgicală, mai ales că abia mai putea respira. O amânare putea să producă o proastă oxigenare a creierului şi a inimii“, au explicat surse din interiorul clinicii, potrivit Libertate.

Alina Ermeia a postat pe reţelele sociale un mesaj prin care le mulţumeşte fanilor pentru mesajele de încurajare şi i-a anunţat că operaţia a decurs bine.

Artista a explicat că a folosit picături de nas zilnic, de când era mică.

„Vă mulţumesc mult pentru grija voastră, pentru mesaje. Am vrut să vă spun personal că sunt OK, că operaţia de deviaţie de sept a decurs bine, a fost una reuşită. Deşi am amânat-o foarte mult timp, pentru că trebuia să o fac de acum câţiva ani, ajunsesem în stadiul în care trebuia să iau măsuri, am folosit picături de nas în fiecare zi timp de 20 de ani şi lucrurile se agravau pentru că deja ele nu îşi mai făceau efectul, ceea ce avea ca rezultate nopţi nedormite, migrene“, a spus Alina Eremia.