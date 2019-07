„Sunt un virgin în vârstă de 34 de ani. Nu ar fi o mare problemă dacă nu s-ar întâmpla inevitabilul - să mi se frângă inima. Din când în când mă îndrăgostesc de cineva - deseori de la serviciu - şi devin infautat înainte să cunosc persoanele respective mai bine. Întotdeauna are loc o mare conversaţie în care îmi mărturisesc sentimentele şi ea spune că nu simte la fel. Apoi am inima frântă timp de 4 luni.

Sentimentele sunt doar unele romantice şi niciodată nu am fantezii sexuale cu vreuna dintre femei. Cred că sunt asexual, dar nu sunt sigur ţinând cont că nu am avut vreo relaţie până acum.

Ştiu că nu sunt normal din punct de vedere al modului în care înţeleg lucrurile romantice, dar nu ştiu exact ce este în neregulă cu mine. Nu pot primi ajutor. Când am încercat, am fost trecut prin toate: sunt un angajat stabil, pot să fac toate sarcinile zilnice şi nu am gânduri de suicid, deci n-am nicio şansă să urc pe listele de aşteptare ale sistemului de sănătate.

Dar dacă nu reuşesc să ies din ciclicitatea asta, e doar o chestiune de timp până mă îndrăgostesc din nou, sunt respins şi petrec 6 luni ascultând cântece triste despre dragoste nedorită”, a mărturisit bărbatul pentru Annaliza Barbieri.

Specialista îl sfătuieşte să se documenteze mai bine depre ce înseamnă asexualitatea pentru a descoperi dacă este sau nu aşa. Ulterior, aceasta identifică problema în trăirea unei vieţi fanteziste oarecum, neînrădăcinată în realitate.

„Par a fi 3 puncte principale în scenariul tău atunci când te îndrăgosteşti: atracţia iniţială, fantezia pe care o construieşti în jurul persoanei respective şi apoi dezvăluirea”, menţionează specialista.

„Se pare că primul şi al treilea punct sunt ancorate în realitate deoarece persoana de care te îndrăgosteşti există şi, de asemenea, sentimentele ţi le dezvălui acestei persoane reale”. Fantezia intervine atunci când bărbatul creează o altă variantă a persoanei reale de care s-a îndrăgostit.

„Când eventual îi spui, desigur că este şocant şi copleşitor. În alte circumstanţe probabil că ar fi fost mai deschisă la posibilitatea unei relaţii”, a continuat Annalisa Barbieri.

În final, aceasta îl sfătuieşte să se ancoreze mai mult în realitate.

De asemenea, psihoterapeutul Martin Weaver îl sfătuieşte să îşi analizeze viaţa, să încerce să identifice problema în modul lui de viaă din copilărie până în prezent, să îşi dea seama de ce se grăbeşte în a le mărturisi sentimentele înainte de a le cunoaşte.

Foto: Pixabay