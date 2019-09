„Am 70 de ani iar partenerul meu are 79. Fusesem văduvă timp de 10 ani atunci când l-am întâlnit. Chiar dacă mă simţeam destul de singură, nu voiam o relaţie şi nu prea mă interesa sexul. Ne cunoaştem de 15 ani, dar abia acum câteva luni am început să vorbim despre vieţile noastre. Prin conversaţiile astea am început să fim mai intimi.

Eram convinsă că nu sunt potrivită o relaţie sexuală din punct de vedere fizic şi nu ştiam cum voi reacţiona la un sărut sau la o îmbrăţişare. Surprinzător, am avut foarte puţine inhibiţii şi amândoi am avut parte de o relaţie intimă foarte plăcută.

La început, nu făceam sex până la capăt. Partenerul meu lua pastilele recomandate de medic, dar organismul lui le-a respins imediat.

Treptat, lucrurile au început să se schimbe. Aveam mai multă încredere în noi, ne arătam mai multă afecţiune şi credeam cu adevărat în experienţele pe care le aveam, pline de plăcere. Nu voiam să mă conformez şi să adopt concepţiile nimănui despre ce înseamnă o relaţie sexuală de succes. Pentru mine era suficient să ofer şi să primesc dragoste şi plăcere.

Avem o viaţă sexuală pe care chiar şi persoane mult mai tinere decât noi ar invidia-o. Dacă mi-ar fi spus cineva când aveam 30 că la 70 îmi va plăcea sexul atât de mult, probabil că aş fi fost dezgustată. Dar sexul este precum un vin bun. Cu cât este mai vechi, cu atât este mai bun. Iar ulterior m-am şi îndrăgostit”, a scris femeia.

Foto: Pixabay