Rony Aristides Castaneda Ramirez, în vârstă de 28 de ani, şi Josue Daniel Castaneda Ramirez, în vârstă de 19 ani, sunt acuzaţi că l-au ucis duminică pe Joseph Melgoza şi că i-au agresat pe alţi doi bărbaţi.

Potrivit edition.cnn.com care citează comuniatul de presă al autorităţilor americane, Joseph Mendoza a murit în urma unui traumatism cranian, însă nu a fost specificat încă dacă bărbatul a fost lovit cu un obiect sau nu.

De asemenea, în plângere, este specificat faptul că Jose Mancera şi Juan Bustamante au fost agresaţi cu bâte de baseball.

Fraţii Ramirez sunt acuzaţi de omor şi atac asupra a două persoane cu o armă mortală. Prima înfăţişare în instanţă a celor doi este programată joi.

Joseph Mendoza, în vârstă de 30 de ani, se căsătorise chiar cu o zi înainte, sâmbătă, cu Esther Bustamante.

Membrii famieliei celor doi miri susţin faptul că suspecţii de crimă nici măcar nu fuseseră invitaţi la petrecerea de nuntă.

În prezent, autorităţile nu au descoperit nicio legătură între agresori şi bărbaqtul ucis.

„După ce s-a terminat ceremonia, am mers la petrecere. Am mâncat, am sărbătorit, ne-am bucurat. Totul era perfect”, a declarat Andy Velasquez, fratele mirelui.

Acesta a menţionat şi faptul că i-a văzut pe cei doi fraţi Ramirez la petrecere.

„Nu ne-am gândit prea mult la ei deoarece erau atâtea persoane pe care nu le cunoşteam la nuntă. Era atât de târziu încât am crezut că toţi oamenii rămaşi la petrecere sunt foarte apropiaţi famiilor. Aşa că am presupus că cineva sigur îi ştia”, a continuat acesta.

De asemenea, acesta a declarat pentru CNN că la un moment dat cineva le-a cerut să plece şi ulterior, cei doi bărbaţi, au ieşit din clădire. Abia când s-a terminat petrecerea, unul dintre ei s-a întors motivând că şi-a uitat telefonul.

Ulterior, au izbucnit cearta şi bătaia, undeva în spatele casei unde se ţinea recepţia (petrecerea). Potrivit autorităţile, aici fraţii Ramirez l-au atacat cu bâtele pe mire.

„Am alergat spre el şi l-am strigat pe nume sperând că-mi va răspunde. Era atât de întuneric”, a declarat mireasa.

Sursă FOTO: Pixabay / caracter ilustrativ