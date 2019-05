Bărbatul a povestit pentru The Sun, cum a ajuns să aibă o aventură cu „fiica lui vitregă”.

„Fiica iubitei mele m-a chemat să o iau cu maşina după ce a petrecut noaptea în oraş şi mi-a mulţumit pentru serviciu printr-un sărut pasional. Acum, facem sex de fiecare data când mama ei nu este acasă. Trăiesc o nebunie”, şi-a început povestea bărbatul.

„Iubita mea lucrează în IT şi este plecată tot timpul în delegaţii. Am 38 de ani şi ea 43.

Partenera mea era plecată din localitate într-o noapte când fiica ei m-a sunat şi mi-a cerut să merg să o iau acasă. Era în gară şi nu găsea niciun taxi.

M-am dus după ea şi când s-a urcat în maşină mi-a zâmbit spunându-mi „Eşti un erou” şi m-a sărutat pasional. Am sărutat-o şi eu şi am avut o aventură când am ajuns acasă.

Ştiu că am făcut un lucru greşit dar nu m-am putut abţine. De atunci mă gândesc tot timpul la ea. M-am simţit ca un adolescent. Am discutat cu ea şi am stabilit că vom ascunde această întâmplare de mama ei. Am admis amândoi că nu ar fi trebuit să facem asta. Dar ulterior mi-a mărturisit că mereu a fost fascinată de mine. Ea nu are un prieten momentan şi spune că îi lipseşte o prezenţă masculină.

Am fost surprins să văd cât de experimentată este la pat. În ultimii trei ani, de când sunt cu mama ei, o vedeam pe fata aceasta ca pe un copil. Acum realizez că nu mai este deloc un copil. Este o femeie tânără, senzuală şi conştientă de atuurile ei sexuale.

Relaţia mea cu mama ei nu este tocmai formidabilă în dormitor. Mereu aştept să plece în delegaţii să pot rămâne singur cu fiica mea vitregă. Mă gândesc tot timpul la ea şi mă tem să nu-şi găseasă un iubit. Are o viaţă socială aglomerată şi sunt sigur că va întâlni pe cineva. Ideea aceasta mă scoate din minţi”, a povestit bărbatul pentru The Sun.