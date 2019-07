„Am făcut sex cu mama colegului meu şi a fost extraordinar, dar ştiu că amicul meu va fi furios dacă va afla.

Am 18 ani şi colegul meu este vecin cu mătuşa mea. Este cu un an mai mic decât mine, dar ne cunoaştem de când eram copii. Ne jucam împreună.

Nu l-am văzut ceva vreme dar recent m-a chemat la el în vizită să ne jucmăm pe Xbox şi să ne uităm la filme.

M-a inivitat să stau peste noapte la el. El a adormit după ce am mâncat pizza, dar pe mine nu mă lua somnul. Trebuia să dorm pe o saltea întinsă pe pdea, deci nu era tocmai confortabil.

Am coborât scările să merg să-mi iau un pahar cu apă. Acolo era mama lui care se uita la televizor.

Femeia are 35 de ani, dar încă arată excepţional. Am început să vorbim. A adus ceva de băut, spunând că sunt suficient de mare să beau bere. M-a întrebat dacă am iubită, i-am răspuns că nu şi atunci m-a întrebat dacă am avut o relaţie cu o femeie mai în vârstă. I-am zis că nu şi atunci a treia întrebare a venit firesc: „Şi ţi-ar plăcea?”. I-am răspuns că mi-ar plăcea să încerc să fiu cu o femeie mai mare decât mine

Atunci m-a sărutat şi m-a mângâiat pe picior. Am mers în vârful degetelor până la dormitorul ei, und eam făcut sex. A fost minunat.

M-am întors apoi în camera colegului meu.

A doua zi femeia m-a dus acasă şi mi-a spus zâmbind că sunt binevenit oricând la ei acasă. Desaigur, în maşină era şi colegul meu.

De atunci, femeia mi-a scris de fiecare dată când colegul meu nu era acasă. Am mers la ea de nenumărate ori să facem sex şi îmi place la nebunie.

Dar ştiu că ar trebui să închei această aventură, pentru că risc să afle colegul meu.

Probabil m-ar urî şi ar spune tuturor ce am făcut, dar este dificil să renunţi la ceva ce îţi place atât de mult”, a povestit pentru The Sun tânărul de 18 ani.