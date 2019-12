„Nu credeam vreodată că voi posta aici, dar există o primă dată pentru orice lucru. Eu şi prietenul meu, alături de care am o relaţie de patru ani, am făcut schimb de cadourile de Crăciun mai devreme. I-am cumpărat ceva de ronţăit, câteva haine de care avea neapărată nevoie (mai ieftine pentru că niciunul dintre noi nu a vrut să cheltuie prea mult) şi alte lucruri mai mici despre care ştiam că îi va plăcea”, a scris aceasta pe Reddit.

„Îmi spunea că are emoţii pentru că spera că îmi va plăcea ceea ce mi-a cumpărat şi am apreciat foarte mult îngrijorarea lui. Totuşi, când am deschis cadoul, am fost supărată de cât de banal era. Părea că a cumpărat lucrurile acelea fără să îl intereseze care sunt lucrurile care îmi plac şi pasiunile pe care le am. Ţinând cont că suntem împreună de patru ani, i-ar fi fost foarte uşor să aleagă ceva care să îmi placă, mai ales că sunt pasionată de mai multe lucruri. Dintre lucrurile pe care mi le-a dăruit, faptul că mi-a oferit o pereche de mănuşi de cauciuc pentru spălatul vaselor şi nişte ustensile de bucătărie, de care aveam deja în casă, m-a enervat foarte tare.”, a continuat femeia despre cadoul neaşteptat de ridicol pe care i l-a oferit iubitul ei.

„Aşadar, atunci când a vrut să afle dacă sunt încântată de cadoul pe care l-am primit, l-am întrebat de ce lucrurile astea i s-au părut un cadou potrivit pentru mine. Răspnsul lui a fost că mă vor ajuta la curăţenie şi la gătit, ceea ce m-a enervat îngrozitor pentru că sunt atâtea alte lucruri de care avem cu adevărat nevoie în casă (pe care nu ni le-am permis din punct de vedere financiar) iar el mi-a cumpărat prostii”, a povestit aceasta despre discuţia de după oferirea darurilor.

În plus, aceasta a menţionat că iubitul ei a considerat-o „nesimţită şi nepăsătoare” din cauza reacţiei pe care a avut-o.

Potarea acesteia pe platforma online Reddit a strâns sute de comentarii iar unul dintre utilizatori a rămas surprins: „Sincer, sunt surprins cum de nu te-ai despărţit de el pe loc”.

„Te rog, părăseşte-l pe idiotul ăsta. Relaţiile ar trebui să fie despre respect şi dragoste şi multe altele”, a scris un altul.

Sursă FOTO: Shutterstock