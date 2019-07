Acesta crede că bebeluşul mumificat acoperit de o păturică roz este sora lui care murise cu 10 ani înainte ca el să fie născut.

„Cred că e sora mea care a fost ţinută într-o cutie în frigider atâta timp. Am 37 de ani... şi mereu mi s-a spus că este o cutie pentru tortul de nuntă. Se pare că era un bebeluş. Încă avea piele, păr şi tot, era mumificat. După asta, m-am speriat, am pus-o într-o cutie şi am sunat imediat poliţia”, a declarat bărbatul pentru The Sun.

Se pare că detectivii au fost cu adevăraţi uimiţi de macabra descoperire, iniţial crezând că este o glumă.

Bărbatul a mărturisit că a aflat de curând de faptul că mama lui născuse gemeni, dar că unul dintre ei murise iar celălalt fusese dat spre adopţie.

„Trebuie să aştept să fie gata autopsia pentru a descoperi dacă bebeluşul a trăit vreo secundă”, a continuat acesta.

De fiecare dată când o întreba despre cutia misterioasă, femeia se eschiva şi schimba subiectul discuţiei, oricum fiind în mod normal o femeie secretoasă.

„De fiecare dată când îşi schimba locuinţa lua cutia cu ea”, a dezvăluit bărbatul.

În prezent, autorităţile intestighează circumstanţele în care a survenit moartea bebeluşului.

Foto: Kdks