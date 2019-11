Andreea Bălan a povestit că a primit vestea că fetiţa ei a leşinat înainte de un concert, la orele 15:00, când se afla la probele de sunet. După ce a coborât de pe scenă a primit un telefon de la soţul ei George, care i-a spus cu o voce tremurândă că mezina familiei a leşinat, după ce ar fi înghiţit un obiect. În momentul acela Andreea Bălan a luat-o la fugă spre ieşire şi a cerut disperată să i se dechidă uşile strigând că i-a leşinat copilul.

Andreea Bălan a povestit că a condus atât de repede încât în doar şapte minute a ajuns acasă, iar în tot acel timp, care i s-a părut o eternitate, a avut o mulţime de gânduri îngrozitoare:

„În cele 7 minute de la Romexpo până acasă, mi-au trecut foarte multe gânduri prin cap. De la cele mai oribile gânduri, cum că Clăriţa ar putea să moară pentru că se sufocă, până la faptul că nu i se mai oxigenează creierul. Conduceam şi abia respiram. N-am simţit niciodată ce am simţit în cele şapte minute”, a povestit Andreea Bălan în vlogul ei.

„Pe drum am sunat la salvare. Am şi spus că sunt Andreea Bălan, cântăreaţa, să fiu sigură că trimit repede. N-am simţit niciodată ce am simţit în acele şapte minute. Panica, tristeţea, furia, supărarea, suferinţa. Nici când am pierdut bani, nici când am fost înşelată, nici când am pierdut casa, nici când m-am despărţit de fostul nu am mai simţit aşa ceva”

Andreea Bălan a povestit că în momentul în care a ajuns acasă şi-a văzut fiica trează şi cu faţa umflată din cauza plânsului. Medicii au spus că fetiţa este în stare stabilă, dar după câteva ore, Clara a început din nou să tuşească. Andreea Bălan a chemat din nou ambulanţa şi au plecat la spitalul Grigore Alexandrescu, unde fetiţa urma să fie investigată.

La spital a venit şi George Burcea care a rămas acolo, în timp ce Andreea Bălan s-a dus să susţină concertul pentru care semnase contract. În final, medicii nu au depistat niciun obiect înghiţit de fiinca Andreei şi a lui George şi ziua s-a terminat cu bine.

Dpă această experienţă, Andreea a mărturisit că a înţeles ce înseamnă cu adevărat „să te doară sufletul” şi că nicio altă suferinţă, sau greutate nu se compară cu suferinţa de părinte, în momentul în care copilul este în pericol.