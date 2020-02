Gill, alături de membrii originali ai trupei, Jon King, Hugo Burnham şi Dave Allen, au lansat în 1979 unul dintre cele mai celebre albume ale epocii punk, "Entertainment!". Revista Rolling Stone l-a inclus în 2003 în topul celor mai bune 500 de albume din istorie.

Personalităţi din industrie şi-au exprimat regretul la aflarea veştii despre moartea muzicianului. Gary Numan l-a descris pe Gill drept "un talent unic", iar Tom Morello, "una dintre principalele surse de influenţă".

Gill a fost şi un producător respectat, printre cele mai notabile colaborări fiind cea cu Red Hot Chili Peppers pe albumul trupei din 1984. A mai lucrat cu trupe precum The Jesus Lizard, The Stranglers şi Killing Joke.

Muzica Gang of Four este un mix de rock, funk, reggae şi R&B. A influenţat puternic artişti precum cei de la LCD Soundsystem, Bloc Party, The Futureheads şi Franz Ferdinand.

Născut în Manchester, Gill a studiat artele în Leeds, unde l-a cunoscut pe King. Piese precum "Natural’s Not in It" şi "At Home He’s a Tourist" au devenit hituri.

Trupa a înregistrat două albume şi două EP-uri, înainte de plecarea lui Allen, în 1982. Membrii care au rămas în trupă au mai lansat un album, după care s-au despărţit, în 1984.

King şi Gill au înregistrat două albume în anii 1990 sub titulatura Gang of Four. Gill era ultimul membru din formula originală care mai susţinea turnee sub numele Gang of Four. De altfel, formaţia se pregătea de un nou turneu.

Foto: Captură YouTube.com