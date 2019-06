Clipul de aproximativ 30 de secunde prezintă imagini de pe platourile de filmare din Jamaica şi scene din viitorul film.

Daniel Craig - James Bond apare într-o secvenţă înarmat cu un harpon, dar şi în timp ce seduce o femeie într-un club. Clipul îi arată şi pe Daniel Craig şi regizorul Cary Fukunaga discutând pe platourile de filmare.

În ultimele săptămâni, producătorii s-au confruntat cu mai multe probleme. Daniel Craig s-a rănit la un picior şi a fost operat, iar o cameră video a fost descoperită în toaleta femeilor de pe platourile de filmare. De asemenea, regizorul a fost acuzat că amână filmările pentru a se juca pe calculator, lucru pe care l-a negat.

Următorul film din seria „James Bond”, care este regizat de americanul Cary Joji Fukunaga, va fi lansat pe 8 aprilie 2020.

How to arrive in style. Nobody does it better… pic.twitter.com/DzjAAZK40B

Precedentele două pelicule au fost regizate de Sam Mendes şi au avut cele mai mari încasări din toată franciza: „Skyfall” a generat 1,1 miliarde de dolari la nivel global, iar „Spectre” - 880,7 milioane de dolari.

În „Spectre”, actorul britanic Daniel Craig a interpretat pentru a patra oară rolul agentului 007, după ce a jucat anterior în filmele „Casino Royale” (2006), „Quantum of Solace/007: Partea lui de consolare” (2008) şi „Skyfall/007: Coordonata Skyfall” (2012).

On set with #Bond25: Jamaica.

Check out director Cary Fukunaga, Daniel Craig (James Bond #007), @jfreewright (Felix Leiter) and @LashanaLynch (Nomi) in this behind the scenes look at our recent Caribbean filming. Watch the full video at https://t.co/1JH3zpzGuv pic.twitter.com/cIo5iMzVoN