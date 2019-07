Concertul trebuia să aibă loc marţi seară, însă artista a anunţat pe contul său de pe reţeaua de micro-blogging Twitter că îl anulează.

Poliţia din Indianapolis a confirmat că spectacolul a fost anulat din cauza unui "posibil risc neidentificat". "Nu vorbim despre un pericol imediat în ceea ce priveşte securitatea publicului, nu a fost niciun incident. O anchetă este în desfăşurare", se arată în anunţul poliţiei.

Ulterior, Cardi B a anunţat că show-ul va fi reprogramat.

Cardi B, pe numele său adevărat Belcalis Almanzar, este o artistă rap originară din New York, ale cărei muzică şi viaţă personală au dominat cultura pop americană în ultimii doi ani. Artista a atras atenţia cu mesajul puterii la feminin prezent în piesele sale, prin relaţia sa tumultuoasă cu rapperul Offset, dar şi prin colaborări muzicale precum "I Like It", "Girls Like You" şi 'Taki Taki". Albumul său de debut, "Invasion of Privacy", a câştigat premiul pentru cel mai bun material discografic rap la gala premiilor Grammy din 2019.