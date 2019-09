Actorul în vârstă de 41 de ani şi-a îndemnat fanii, pe Twitter, să îi scrie dacă vor să afle adevărul după ce fosta soţie l-a acuzat de înşelat.

În cartea de memorii, Demi Moore vorbşte şi despre căsătoria de 8 ani cu actorul, în care menţionează şi faptul că acesta ar fi înşelat-o după ce iniţial am cfăcut un threesome.

Însă Ashton Kutcher este determinat să le spună fanilor adevărul din perspectiva lui.

Acesta a sugerat subtil, pe Twitter, că ceea ce a scris fosta soţie în cartea de memorii nu este adevărul, acesta postând pe Twitter următorul mesaj: „Pentru a afla adevărul, daţi-mi mesaj la numărul +1 (319) 519-0576”. De asemenea, acesta şi-a adăugat numărul şi la descrierea profilului pe reţeaua de socializare menţionată mai sus.

Postarea a fost făcut la aproape o oră după ce actorul recunoscuse că era cât pe ce să posteze un msaj foarte răutăcios despre recentele declaraţii ale lui Demi.

„Era cât pe e să postez un mesaj foarte răutăcios. Apoi mi-am văzut fiul, fiica şi soţia şi l-am şters”, a scris acesta pe Twitter.

Fanii au fost suprinşi plăcut de modul în care a preferat actorul să reacţioneze şi l-au lăudat pentru asta.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️