Profesoara Laura Snyder a postat pe Facebook întreaga poveste a băiatului batjocorit de colegii lui.

„Când le-am spus elevilor mei despre ziua asta în urmă cu o săptămână, acest elev a venit la mine şi mi-a spus că vrea să poarte tricoul Universităţii Tennessee, doar că nu avea unul”, a scris profesoara pe reţeaua de socializare.

Ulterior, aceasta a enţionat că au căzut de acord ca micuţul să poarte un tricou portclaiu.

„Deci când a venit ziua, era atât de încântat să îmi arate tricoul făcut de el”, a continuat profesoara. Băiatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită „a trecut la pasul următor adăugându-i propriul scris”.

În fotografiile postate pe facebook se poate observa designul făcut de băiat: un „U” şi un „T” pe o foaie ataşată de tricou.

Însă după, povestea ia o întorsătură nefericită: „După prânz a venit în biroul meu, şi-a aşezat capul pe masă şi a început să plângă. Mai multe fete de la masa de lângă el (care nici măcar nu au participat la Ziua Culorilor”) au râs de el şi de semnul prins de tricou”.

Potrivit Laurei, băieţelul a fost devastat.

„Ştiu că cei mici pot fi răi uneori şi sunt conştientă că nu e cel mai minunat desen, dar copilul a folosit resursee pe care le-a avut la îndemână pentru a participa la această zi a comunităţii”.

Postarea femeii continuă prin apelul la ajutorul celor care au relaţii la Universitatea respectivă pentru a-i face rost de un tricou pentru a se simţi şi el special.

Share in a Florida elementary student's Volunteer pride by wearing his design on your shirt too! Pre-order today for a late September expected delivery. A portion of proceeds from every shirt sold will be donated to @STOMPOutBullyng . https://t.co/NdnTtYREFL pic.twitter.com/OeTZvgC09Y

Însă, a doua zi, femeia a postat un update şi a anunţat că datorită tuturor celor care au comentat şi au distribuit postarea, cei de la Universitatea Tennessee au aflat ce s-a întâmplat şi îi vor trimite băieţelului un pachet special.Un al doilea update a fost adăugt în următoarea zi unde Laura a anunţat că băieţelul a fost foarte emoţionat atunci când a aflat că reprezentanţii Universităţii vor să facă tricouri cu designul făcut de el.

Reprezentanţii magazinului ofical al campusul au anunţat pe platforma Twitter că au pus în vânzare acel model de tricou şi că o parte din încasări vor fi docnate unei organizaţii naţionale anti-bullying.

Ulterior, pe pagina de Twitter a magazinului a apărut un alt anunţ: Se pare că datorită comenzilor foarte mari, site-ul de unde se putea comanda a căzut.

I was touched to learn of a young Florida school student’s heart for the University of Tennessee, and I LOVED his imagination behind designing his own shirt. So many of us admire his love for UT and it’s awesome to see everyone step up to send him some UT gear!#EverywhereUT pic.twitter.com/83YqjzBxag