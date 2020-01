Incidentul s-a petrecut în sesiunea de calificări a primului turneu de grand slam al anului. Benchetrit a dorit o banană, „pentru energie”, şi i-a cerut fetei de mingi din apropierea lui să o decojească, fapt care l-a deranjat pe arbitrul meciului. Adolescenta a fost surprinsă de cerinţa jucătorului de tenis, dar s-a conformat.

Sportivul are, însă, unele circumstanţe atenuante. Benchetrit avea mâinile bandajate.

Gestul francezului a fost criticat. „Cred că glumeşti, Elliot Benchetrit”, a scris jurnalista sportivă Lucia Hoffman, pe Twitter.

Sportivul a câştigat meciul şi s-a calificat pentru etapa următoare, unde îl va întâlni pe jucătorul japonez Yuichi Sugita.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG