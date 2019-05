Una din poveştile sale o vizează pe Lana Del Rey, cu care acesta ar fi avut o relaţie înainte ca artista să devină celebră, scrie metro.co.uk.



În cartea lui, Moby - pe numele său real Richard Melville Hall - susţine că a întâlnit-o pe Lana, pe atunci Lizzy Grant, pe vremea când ea avea 21 e ani şi el 41 de ani, într-un bar din New York, în 2006.



Moby susţine că s-a sărutat cu tânăra şi a invitat-o la el acasă, dar relaţia nu a avut succes, deşi Lizzy a devenit cântăreaţa de backing a acestuia - părăsind în cele din urmă turneul, pentru a devenit nimeni alta decât Lana Del Rey.



Aceasta nu a fost impresionată de apartamentul de lux al lui Moby şi i-a dat replici acide. În prezent, la 33 de ani, Lana a fost nominalizată la premiile Grammy şi a dobândit succesul cu hituri precum Video Games, Born To Die şi Young and Beautiful.



Lana nu a comentat afirmaţiile lui Moby, a cărui carte a stârnit şi alte controverse.



Astfel, actriţa Natalie Portman a negat că ar fi avut o relaţie cu Moby, ba chiar a „dat din casă” fără reţinere, catalogând drept „nepotrivită” o povestioară din cartea compozitorului.



„Am fost surprinsă să aud că a caracterizat acel moment drept „întâlnire”, deoarece eu îmi amintesc de un individ mult mai în vârstă, care s-a purtat dubios cu mine, când eu de abia absolvisem liceul.



Moby era în turneu şi eu lucram la un film, astfel încât am ieşit de câteva ori împreună, dar el era doar un bărbat mai în vârstă, interesat de mine, într-un mod care mi s-a părut nefiresc”, a declarat Natalie Portman.