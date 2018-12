Barack Obama a cântat colinde alături de doctori, asistente, părinţi şi copii, în cadrul unei vizite de Crăciun, informează The Washington Post.

Obama a fost întâmpinat de personalul spitalului atunci când a ajuns şi au cântat „We Wish You A Merry Christmas”. Mulţimea a început să aplaude şi să ţipe de bucurie.

„Vreau să vă mulţumesc, pentru că am avut ocazia să vorbim cu o parte dintre minunaţii copii şi familiile lor. Într-o perioadă în care este evident greu de îndurat pentru voi, ca tată a doi copii, îmi pot numai imagina prin ce treceţi. Într-o astfel de situaţie, să ai alături asistente, şi medici, şi personal specializat care să aibă grijă de ei, să-i asculte, să fie alături de ei şi să-i ţină de mână… este cel mai important lucru. Ce moment minunat să ne amintim ce înseamnă spiritul sărbătorilor”, a spus fostul preşedinte.

De emoţii, una dintre fetiţe a izbucnit în lacrimi când Obama a intrat în camera ei de spital. A început să danseze pentru ea, în timp ce micuţa se uita la el, şocată.

Fostul preşedinte american le-a împărţit copiilor cadouri.

„Crăciun fericit şi sărbători fericite minunaţilor copii, familiilor şi personalului de la Children’s Hospital. Şi mulţumesc pentru ocazia amuzantă de a-i ţine loc Moşului”, a scris apoi Barack Obama pe Twitter.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr

Kurt Newman, CEO al Children’s National Health System, a spus pentru Washington Post că cei mici vor vorbi ani mulţi ani de acum încolo despre această vizită.

Nu este prima dată când Barack Obama îi ţine loc Moşului în acest sezon de sărbători. Săptămâna trecută a vizitat Boys and Girls Club - un program naţional de afterschooling, unde a fost primit cu entuziasm de 50 de micuţi.

There's no better time than the holiday season to reach out and give back to our communities. Great to hear from young people at the Boys & Girls Club in DC today. pic.twitter.com/FSJkj1qwg9