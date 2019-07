Femeia susţine că l-a înjunghiat „accidental” pe soţul ei, cu un pumnal, în timpul unui preludiu, în care s-au deghizat în personaje din filmele de kung-fu.



Jennifer Lynn Via, în vârstă de 49 de ani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru crimă, după ce a acceptat o înţelegere cu instanţa, chiar dacă iniţial a spus că moartea lui Thomas Via a fost un accident.



Femeia le-a comunicat poliţiştilor mai multe variante ale tragediei, printre care şi una în care bărbatul ar fi alunecat în apă şi a căzut în lama cuţitului.



Avocatul ei a declarat că moartea a survenit după ce Via şi soţul au pus la cale un joc amoros cu arme reale, inspirat de filmele de acţiune.



Via şi-a înjunghiat „accidental” soţul, cu un pumnal care i-a străpuns spatele şi inima.



„Ne plăcea să ne luptăm, apoi să facem sex şi să ne împăcăm, dacă pot spune aşa. Nu trebuia să fie rănit, dar asta s-a întâmplat”, a declarat femeia.



Via şi-a mai agresat în trecut soţul. Într-un incident, aceasta a încercat să dea peste el cu maşina, acuzaţiile de violenţă domestică datând din 2010.



Via şi-a înjunghiat mortal soţul, după 16 ani de căsnicie, în casa lor din Huntington, Virginia de Vest, în 2017.



Poliţia a găsit victima cu un cuţit în spate, au dus-o la spital, unde a murit din cauza hemoragiei interne.



Via a încercat să încaseze asigurarea de viaţă de 80.000 de dolari a soţului ei, care fusese majorată înainte de înjunghierea mortală - cu câteva zile înainte de decesul lui Thomas.



Cuplul se juca de-a „filmele cu ninja”, când soţul a fost rănit fatal. Via a fost condamnat luni la 15 ani de închisoare, chiar dacă sentinţa i-ar putea fi redusă, după audierea care va avea loc în luna august, informează mirror.co.uk.

foto: captură youtube.com / pixabay.com