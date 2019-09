Medicii au dezvăluit cele mai ciudate obiecte extrase din anusurile pacienţilor, inclusiv un pahar de şampanie, scrie mirror.co.uk.



Salvatorii au vorbit pe Twitter despre descoperirile incredibile din „interiorul” pacienţilor, care au ajuns la spital în stare nu tocmai bună.



Chirurgul Ailin Rogers a demarat discuţia şi a declarat că a recuperat, de-a lungul carierei sale, 15 jucării sexuale din fundurile pacienţilor.



Aceasta i-a implorat pe cei aflaţi „în suferinţă” să lege o sfoară de siguranţă de obiectele sexuale, pentru a nu mai rămâne cu ele blocate în interior.



„Am recuperat 15 obiecte în decursul anilor. Vă rog să aveţi grijă, copii! Am mai găsit sticle de şampon, mai multe legume, o umbrelă, o ramură de măr, o bară de draperie, un bec şi cupa unui pahar de şampanie”, a mărturisit chirurgul.



Aceasta a spus că pacientul care avea o creangă în anus a spus că „a căzut în ea”. „Am rezolvat cu puţină ceară. A avut noroc!”, a spus medicul.



Alţi medici au găsit coada unui tel de bucătărie şi un toc de ochelari în „străfundurile” pacienţilor. Lista obiectelor extrase include şi pâlnii, castraveţi, pungi cu pastile şi chiar tampoane.



Colegiul Regal al Medicilor din Marea Britanie a avertizat cu privire la pericolul introducerii unor asemenea obiecte în anusuri şi i-a sfătuit pe cei care cad pradă unor accidente „sexuale” să vină de urgenţă la spital.Medicii britanici au vorbit recent despre obiectele bizare extrase din „interiorul” pacienţilor. De exemplu, unui bărbat i-a fost scos un pahar de şampanie din fund, în timp ce altul a declarat că „a căzut într-o creangă de copac”.



Medicii au dezvăluit cele mai ciudate obiecte extrase din anusurile pacienţilor, inclusiv un pahar de şampanie, scrie mirror.co.uk.



Salvatorii au vorbit pe Twitter despre descoperirile incredibile din „interiorul” pacienţilor, care au ajuns la spital în stare nu tocmai bună.



Chirurgul Ailin Rogers a demarat discuţia şi a declarat că a recuperat, de-a lungul carierei sale, 15 jucării sexuale din fundurile pacienţilor.



Aceasta i-a implorat pe cei aflaţi „în suferinţă” să lege o sfoară de siguranţă de obiectele sexuale, pentru a nu mai rămâne cu ele blocate în interior.



„Am recuperat 15 obiecte în decursul anilor. Vă rog să aveţi grijă, copii! Am mai găsit sticle de şampon, mai multe legume, o umbrelă, o ramură de măr, o bară de draperie, un bec şi cupa unui pahar de şampanie”, a mărturisit chirurgul.



Aceasta a spus că pacientul care avea o creangă în anus a spus că „a căzut în ea”. „Am rezolvat cu puţină ceară. A avut noroc!”, a spus medicul.



Alţi medici au găsit coada unui tel de bucătărie şi un toc de ochelari în „străfundurile” pacienţilor. Lista obiectelor extrase include şi pâlnii, castraveţi, pungi cu pastile şi chiar tampoane.



Colegiul Regal al Medicilor din Marea Britanie a avertizat cu privire la pericolul introducerii unor asemenea obiecte în anusuri şi i-a sfătuit pe cei care cad pradă unor accidente „sexuale” să vină de urgenţă la spital.

Cazuri bizare şi în România

Este cunoscut cazul unui bărbat de 48 de ani din judeţul Olt, care, în 2009, şi-a introdus în anus părţile metalie de la două ciocane, pentru „a scăpa de constipaţie”.



Am desfăcut un borcan de compot de vişine. Am mâncat fructele cu tot cu sâmburi şi m-am constipat. Când am văzut că îmi este rău, am încercat să scap de sâmburi”, a povestit omul, la acea vreme, potrivit libertatea.ro. Pacientul a fost operat de urgenţă şi a scăpat nevătămat.



Medicii români au întâmpinat şi alte cazuri şocante, precum: o femeie care şi-a introdus un tub de spray în rect, un alt individ care a făcut acelaşi lucru, pentru „plăcere”, dar şi un pacient căruia i-a rămas blocată o sticlă de ketchup în fund. În 2005, medicii au extras chiar şi un vibrator din intestinul gros al unui bărbat.

Foto: Pixabay