Concursul sportiv inedit a fost organizat la Timişoara, sâmbătă, de către o asociaţie care militează pentru un stil de viaţă sănătos cu mediul.

În total, 15 companii, două ONG-uri, un liceu şi o echipă formată din prieteni ai reprezentanţilor asociaţiei s-au înscris în competiţie.

Cei 19 participanţi au făcut tot atâtea ambarcaţiuni din materiale reciclabile sau recuperabile, precum sticle de plastic, carton sau ţevi PVC. Cu bărcile construite, participanţii s-au întrecut pe râul Bega, la Timişoara, în spatele Catedralei Mitropolitane. Astfel, persoanele care au venit să urmărească „bătălia" au putut urmări întreceri între vikingi, ninja, supereroi, roboţi, pompieri, maşini de război sau personaje din celebrul film Game of Thrones.

„Participăm pentru prima oară, suntem foarte bucuroşi că am reuşit să realizăm ambarcaţiunea Autonomus 4.1. Se numeşte aşa pentru că este complet autonomă şi digitală, dar şi pentru că are un echipaj format din patru plus unu. Este făcută complet din PET-uri de cinci şi de doi litri, scheletul este realizat din ţevi PVC şi este ranforsată cu folie. Am lucrat la ea o săptămână foarte susţinut", a declarat, sâmbătă, corespondentului MDEDIAFAX, Marius Luca, reprezentantul unei companii înscrise în competiţia pe Bega.

Cele 19 echipe au concurat pentru opt trofee puse în joc de organizatori, printre care cea mai rapidă ambarcaţiune, cea mai faină temă sau cel mai inovator design.

„Avem 19 echipaje, majoritatea ambarcaţiunilor sunt făcute din PET-uri sau material plastic, dar avem şi câteva care sunt cu foarte mult carton, semn că nu le este frică să intre la apă. Sunt 15 companii, două ONG-uri, o echipă formată din prieteni şi un liceu. Este a patra ediţie, arătăm că se pot face lucruri extraordinare din materiale reciclabile şi că ceea ce considerăm mulţi dintre noi a fi gunoi este de fapt o resursă de distracţie", a afirmat Radu Rusu, din partea Asociaţiei EcoStuff, organizatorul competiţiei.

După curse, fiecare echipaj şi-a demontat ambarcaţiunea şi a recuperat sau a dat spre reciclat deşeurile din care a fost construită.