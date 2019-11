Într-un autobuz aproape gol din Londra, două femei de 28 de ani mergeau acasă, după o seară petrecută în oraş. Trei adolescenţi de 15, 16 şi 17 ani le-au remarcat şi au început prin a le face glume indecente şi propuneri sexuale.

Când s-au văzut refuzaţi de cele două femei, băieţii au constatat că formează un cuplu şi le-au ordonat să se sărute.

Femeile încercau să-i calmeze pe adolescenţii care făceau tot felul de gesturi obscene în faţa lor, dar nu au reuşit.

„Voiau să ne sărutăm şi ei să ne privească. Am încercat să îi calmez, le-am spus că prietena mea se simţea rău”, a povestit una dintre femei.

După ce propunerile le-au fost refuzate, adolescenţii s-au enervat şi au început să arunce cu obiecte în femei şi să le lovească brutal:

„Îmi amintesc cum prietena mea era înconjurată de cei trei care o loveau cu pumnii şi picioarele. Am reacţionat rapid. Am încercat să o trag din mâinile lor. Atunci au început să mă lovească şi pe mine. Nici nu mai ştiu dacă am leşinat Simţeam cum mi se scurgea sângele pe faţă şi vedeam cum sub mine se forma o baltă de sânge”, a povestit una dintre victime.

Tinerii au fost audiaţi şi şi-au recunoscut faptele în faţa Instanţei. Adolescenţii îşi vor afla sentinţa la finalul lunii decembrie.