Prima pereche de gemeni modificaţi genetic a fost creată de savantul controversat He Jiankui în China. Mămica i-ar putea naşte din clipă în clipă, scrie mirror.co.uk.



Savantul chinez a şocat comunitatea ştiinţifică, după ce a dezvăluit că a modificat cu succces genele embrionilor umanim, în toamna lui 2018, pentru a preveni infecţia lor cu HIV.



Supranumit şi „Frankenstein”, după numele savantului nebun Victor Frankenstein din romanul „Frankenstein”, al lui Mary Shelley, acesta a folosit procedura puternică de editare a genelor CRISPR, pentru a modifica ADN-ul gemenelor nenăscute, supranumite „Lulu” şi „Nana”.



Chinezul a fost criticat pentru lipsa de moralitate, deoarece a făcut experimente pe oameni. Dr. Pete Mills, din cadrul Nuffield Council of Bioetichs, a declarat că femeia care poartă în pântece „bebeluşii-mutant” ar trebui să nască în curând.



„Este absolut inacceptabil”, a spus Mills, vizavi de experimentele medicului „Frankenstein”. „Nu ştim dacă vor exista consecinţe şi cât de teribile vor fi acestea”.



Au existat informaţii potrivit cărora He a ajuns în arest la domiciliu, după ce guvernul chinez a descoperit că acesta „falsificase documentele de revizuire etică” şi „se eschivase deliberat de la supraveghere”.



S-a mai vehiculat că He a strâns singur banii pentru experimentul controversat şi a aduna o echipă din care fac parte şi savanţi străini.



Un raport difuzat în urmă cu câteva săptămâni susţine că bebeluşii „modificaţi” ar putea trăi mai puţin decât cei normali, deoarece persoanele cu gene modificate sunt mai predispuse la infecţii.

Foto: Capturi YouTube.com