„Am venit ieri la mare, cu prietenele mele, cu maşina lor, ne-am distrat ca fetele. Nu am consumat niciuna dintre noi nici măcar alcool. Ele şi-au dorit să mai rămănă la plajă, eu am avut treabă în Bucureşti. Aşa că am căutat o cunoştinţă care să mă aducă acasă. Din vorbă în vorbă, o cunoştinţă a unei cunoştinţe s-a oferit să mă ducă. La primul control a fost depistat că a consumat substanţe interzise", spune Bianca Drăguşanu.

Fotomodelul explică şi de ce nu a vorbit cu presa, preferând să îşi ţină un tricou în cap.

"Eu am fost şocată, toată lumea a tăbărât pe mine, nu am ştiut cum să reacţionez. Ştie lumea că nu beau alcool, nu am fumat în viaţa mea, nu consum aşa ceva. nu voi face niciodată aşa ceva. Pot să imi fac oricând analizele. Din păcate m-am aflat, fără voia mea, într-o circumstanţă compromiţătoare şi am vrut să clarific. Nu îl cunosc pe acest om şi data viitoare voi fi mult mai atentă la aceste detalii", a mai spus Bianca.

Şoferul maşinii care se întorcea de la mare, şi în care se afla şi Bianca Drăguşanu, a fost prins la volan după ce consumase cocaină, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţia Română. Şoferul a fost depistat în cadrul unei razii a poliţiştilor, la Feteşti.