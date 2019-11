Vedeta în vârstă de 44 de ani a făcut publică vestea despre diagnostic printr-un articol pe blogul ei. Ani de zile, fosta prezentatoare tv s-a supus testelor şi investigaţiilor pentru a descoperi de ce suferă, însă, văzând că nu nimeni nu reuşeşte să îi pună un diagnostic, s-a hotărât să plece în Turcia.

Astfel, „Zâna” a fost supusă unei proceduri iar diagnosticul a fost pus în urma unei biopsii.

„Aveam nişte simptome de câţiva ani. Nu erau nişte simptome foarte grave, dar mă incomodeau. De ce să nu fii sănătos dacă ai această posibilitate? Am auzit-o pe Andreea Răducanu povestind că avea o problemă şi a rezolvat-o în Turcia. Am reţinut informaţia şi m-am gândit să merg şi acolo. Dar nu am făcut-o imediat, ci doar după trei luni. Mi-am luat un bilet de avion şi am ajuns acolo. Imediat doctorii au bănuit ce ar putea fi. Mi-au făcut şi analize ca să se dovedească ce am. Nu este vorba despre cancer. O biopsie nu se face numai pentru a descoperi un cancer”, a declarat Andreea Marian în urmă cu aproape patru luni într-o ediţie a emisiunii „Acces Direct”.

Fosta prezentatoare tv a dezvăluit şi sfaturile medicilor care i-au recomandat să renunţe la pastile şi să ducă un stil de viaţă foarte sănătos, bazat pe o alimentaţie corectă, sport, dar şi o bună odihnă.

„Era vorba despre un mic dezechilibru. Mi-au spus să renunţ la pastile. Mi-au recomandat să mănânc sănătos, să am grijă de somn şi să fac sport. Mi s-a spus să las medicamentele deoparte fiindcă erau o grămadă de toxine acumulate în corpul meu. Deci pe lângă afecţiunea pe care au descoperit-o, aveam şi imunitatea scăzută. Mă bazez mult pe plante, legume, fructe, fără să exclud carnea din alimentaţie. Beau ceaiuri din multe ingrediente”, a mai mărturisit celebra vedetă de televiziune.