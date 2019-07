Bon Jovi soseşte la Bucureşti în formula Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, coproducătorul şi compozitorul John Shanks şi chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013, "Because We Can World Tour".

În deschiderea show-ului trupei Bon Jovi, programat de la 20.30, au fost invitate să cânte, de la ora 17.15, două grupuri autohtone, Gramofone şi Firma.

Turneul "This House is Not For Sale" pune puternic accentul pe muzica şi piesele îndrăgite de fani, pe maşinăria de lucru care a împins Bon Jovi la peste 130 de milioane de albume vândute. Formaţia este pregătită cu o selecţie de aproximativ 95 de melodii, pe care le schimbă în fiecare concert, incluzând, desigur, inconfundabilele "You Give Love a Bad Name", "It’s My Life", "Wanted Dead Or Alive" ,"Bad Medicine" şi, bineînţeles, "Livin 'On a Prayer".

Trupa Bon Jovi a mai concertat în Bucureşti în iulie 2011.

Concertul din Bucureşti este organizat sub titulatura Rock the City, un eveniment prezentat de Marcel Avram, East European Productions şi D&D East Entertainment. Sub aceeaşi titulatură, luni, în acelaşi loc, sunt programate show-uri ale trupei britanice The Cure şi formaţiei irlandeze God Is An Astronaut.