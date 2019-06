Scriitorul Stelian Tănase a remarcat sâmbătă că „la Bookfest bătea vîntul”, iar „vineri a fost şi mai rău din cauza vizitei papei. Au lăsat gol pavilionul B1 de la Romexpo, ameninţările meteo – de furtuna şi ploi torenţiale”, a notat Tănase.

Igor Bergler, la rândul său, a mers mai departe preluând vorbele colegului său de breaslă: ”Tendinţa e spre multinaţională. Iar multinaţionala e rece şi neprietenoasă! Dar aşa merge lumea. şi apoi care ar fi alternativa? Statul? Păi statul e corupt. Autorii sunt sprijiniţi din banii contribuabililor, pe care nu îi întreabă nimeni, pe criterii politice şi de gaşcă! Un cerc restrans. E un mandarinat ticălos. Adică e normal să sprijinim autori noi, tineri. Să îi ajutăm la prima carte, la a doua, hai la a treia. Cum fac ţările nordice! Dar să sprijinim un autor trecut de şaizeci de ani ca pe o tânără speranţă timp de 25 de ani neîntrerupt nu e normal! După care ăsta se laudă, cum face şi plângăciosul Vosganian, cât e de tradus şi publicat în străinătate. Hai să spunem adevarul. Cărţile româneşti traduse afară sunt, cu mici excepţii traduse şi chiar publicate din banii noştri. La edituri marginale, în tiraje confidenţiale şi care, de cele mai multe ori nu ajung în nicio librărie. Ele sunt numai bune ca să se laude autorul cât e el de internaţional. Asta e fraudă! După care acelaşi autor se plânge cât de ingrat e publicul românesc care îl apreciază, dar nu îl cumpără! Până la urmă, piaţa liberă trebuie să regleze chestiile astea! Oricât ar fi de dură! Iar cine nu se adaptează, dispare! Iar statul exact asta trebuie să facă- să îi înveţe pe autori să pescuiască, nu să dea peste câtorva favorizaţi, mereu aceiaşi! Pentru că mecanismul ăsta e defect! Şi e total anti-piaţă, deci nu are cum să funcţioneze! În rest, văicărelile nu ajută la nimic!”.

Ceva mai bine s-au văzut lucrurile dinspre editurile mai tinere. „Contrar părerismului oficial, e o ediţie bună a Bookfestului. Nu ştiu ce au văzut specialiştii, dar noi ne-am făcut de cap: performance cum nu s-a văzut în istoria târgului cu fotografiile lui Ion Cucu la scena Agora (până şi fotografii oficiali ai târgului au ieşit din zona de confort a standurilor mari şi au remarcat momentul), vocea lui Radu Petrescu pentru urechile potrivite şi vitrine/standuri personalizate, prezenţa profesorilor de română la târg nu doar ca breloc de vânzări. Da, a fost lume mai puţină, da, microfonia e înfiorătoare, dar hai să nu aberăm. Preţurile pentru expozanţi sunt rezonabile, organizatorii dublează spaţiul de expunere pentru jucătorii mici (mă mir că sunt comentatori de tipul Stelian Tănase care nu observă lucrurile astea elementare), buda e excelentă (nu există comparaţie cu Gaudeamusul), parcarea foarte bună (cu acces rezonabil), ai loc să te mişti fără să stai în tricoul transpirat al celui din faţa ta. Mai trebuie acoperit netul, mărită parcarea, rezolvată problema microfoniei, sunt destule de remediat, dar - repet- să nu aberăm doar pentru a face impresie. Industria e în cap pentru că a fost dusă în cap. A te rezuma la vânzări şi vizitatori înseamnă a fi blocat în structuri fumate. Amintiţi-vă de ediţia de Bookfest paralizată de lansarea cărţii preşedintelui. A lansat şi anul acesta ceva şi nu a blocat jumătate din expozanţi. O dovadă că organizatorii au mutat bine spaţiul şi au învăţat lecţia. Altfel, vreţi performanţă reală? Clasificaţi editurile, vedeţi cine lucrează cu programe licenţiate, eliminaţi zona de coloratură şi apoi vedem ce nemulţumiri există. Să înţeleg că e o nostalgie după epoca fără case de marcat pe la standuri şi buluceală fără aer condiţionat”, a comentat Cristian Cosma, de la Casa de Pariuri Literare.

Alţii au vorbit chiar despre cea mai bună ediţie de târg: „Toată lumea pe la Romexpo se plânge că e o ediţie proastă a târgului de carte, că totul e-n picaj, lumea nu mai citeşte, şi aşa mai departe. Pentru Casa de Editură Max Blecher, cu toate că n-am venit cu prea multe noutăţi şi nici nu ne-am întrecut cu gluma-n ce priveşte lansările de carte, a fost poate cel mai bun Bookfest”, a spus Claudiu Komartin, de la editura specializată în poezie, Casa de Editură Max Blecher.

Marea Britanie, în calitate de invitat special al ediţiei, a programat discuţii, ateliere şi prezentări pe bandă rulantă la standul care poate fi considerat una dintre cele mai spectaculoase întreprinderi văzute până acum prin târgurile de carte din România, cu mobilier din hârtie şi statuete din acelaşi material suspendate la înălţime, deasupra cărţilor şi a invitaţilor prinşi în dezbateri şi lecturi la microfon.

Cu zeci de noutăţi editoriale şi peste 700 de titluri cu reduceri între 15% şi 30%, Grupul Editorial Trei a fost şi la ediţia a XIV-a Salonului Internaţional de Carte Bookfest considerându-se într-un comunicat una dintre destinaţiile preferate ale cititorilor români.

Cele mai vândute volume de ficţiune au fost la standul lor „Mytos”, de Stephen Fry (În afara colecţiilor, Editura Trei), „Xanax”, de Liviu Iancu (În afara colecţiilor, Editura Trei), „Colivia de aur”, de Camilla Lӓckberg (colecţia Fiction Connection, Editura Trei), „Alb letal” de Robert Galbraith (colecţia Fiction Connection, Editura Trei) şi, pe poziţia a cincea, „Frantumaglia”, de Elena Ferrante (colecţia Literary Fiction, Editura Pandora M).

Volumul vedetă din colecţiile de psihologie a fost „Limbajul uitat” de Erich Fromm. Astfel, în top 5 cărţi de psihologie apreciate de vizitatorii târgului din perspectiva celor de la Trei, după „Limbajul uitat” (colecţia Psihologie şi Psihoterapie, Editura Trei), urmează „Cartea imaginilor. Comori din arhiva Institutului C.G. Jung din Zürich”, de Ruth Ammann, Venera Kast şi Ingrid Riedel ed. (În afara colecţiilor, Editura Trei), „Jurnalul unui bebeluş”, de Daniel N. Stern (colecţia Psihologie pentru toţi, Editura Trei), „Freud. În vremea lui şi a noastră”, de Élisabeth Roudinesco (În afara colecţiilor, Editura Trei) şi, pe cea de-a cincea poziţie, „5 tipuri de persoane care îţi pot distruge viaţa”, de Bill Eddy (colecţia Psihologie practică, Editura Trei)

Nici autorii români publicaţi de Editura Trei nu au trecut neremarcaţi, cele mai vândute cinci volume fiind „Xanax”, de Liviu Iancu, „Să nu râzi”, de Raluca Feher, „Măştile fricii”, de Camelia Cavadia, „Care dintre noi”, de Chris Simion-Mercurian şi „Aspecte ale economiei româneşti în timpul Războiului Rece (1946-1991)”, de Petre Opriş.

Cititorii fideli Editurii Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, au preferat „Unfu*k Yourself. Eliberează-ţi mintea şi trăieşte-ţi viaţa”, de Gary John Bishop, volum urmat din perspectiva vânzărilor de „Arta subtilă a nepăsării”, de Mark Manson, „Atomic Habits. O cale uşoară şi eficientă de a-ţi forma obiceiuri bune şi a scăpa de cele proaste”, de James Clear, „Zeii nu ne-au părăsit niciodată”, de Erich von Dӓniken ,şi de „Fată, deschide ochii”, de Rachel Hollis.

Cei mai mici dintre cititorii care au ajuns la Trei s-au bucurat de întâlnirea cu personajele lor preferate. Cele mai dorite titluri din colecţiile Literati şi PanDA au fost „Atlas Obscura. Ghidul exploratorului pentru cei mai aventuroşi copii din lume”, de Dylan Thuras şi Rosemary Mosco (În afara colecţiilor, Editura Pandora M), „Tărăboi în grădina cu zarzavaturi”, de Sven Nordqvist (colecţia PanDa, Editura Pandora M), „În căutarea inspiraţiei”, de Ana Dragomir (colecţia PanDa, Editura Pandora M), „Genialii”, de Anca Nedelcu şi Elena Diana Nedelcu (în afara colecţiilor, Editura Pandora M), şi „Ziua de naştere a lui Elmer”, de David McKee (colecţia PanDA, Editura Pandora M).

Pe durata târgului de carte cititorii români s-au putut bucura de întâlnirea cu autoarea britanică Clare Mackintosh şi au sărbătorit 30 de ani de la naşterea iubitului personaj literar Elmer. De asemenea, i-au întâlnit la standul Trei pe autorii Liviu Iancu. Camelia Cavadia, Ana Dragomir, Anca Nedelcu, Elena Diana Nedelcu şi Petre Opriş.

Curtea Veche Publishing şi-a dat din nou întâlnire cu cititorii la Salonul Internaţional de Carte Bookfest, ediţia a XIV-a. Deja obişnuitele lansări, sesiuni de autografe şi întâlniri cu autorii sau alăturat ofertelor de 2+1 cadou la toate cărţile sau 25% discount la orice volum.

În top 10 preferinţe ale cititorilor de Curtea Veche pe primul loc spun editorii că a fost „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” de Klaus Iohannis, care şi-a lansat cea de-a treia carte în prima zi a salonului de carte. Un volum pentru oricine doreşte să devină un cetăţean European implicat. O carte care invită la dezbatere, la analiză şi cunoaştere.

Urmează pe a doua poziţie ultimul volum din colecţia Regii şi Reginele Noastre, „Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale” de Adrian Cioroianu şi Eduard Matei. Povestea unui prinţ sclipitor, de la care s-au aşteptat atâtea, şi a unui Rege care a reuşit, atât cât i-a stat în putinţă, să se ridice la înălţimea acelor aşteptări.

A treia cea mai solicitată carte de la Curtea veche este cel mai recent publicat volum al lui Brené Brown, „Îndrăzneşte să conduci”. Un volum ce listează multe principii esenţiale pentru leadershipul curajos şi o carte îndrăzneaţă tocmai pentru că autoarea îşi dezvăluie propriile slăbiciuni.

Locurile patru şi cinci sunt împărţite de cele mai noi cărţi pentru copii din colecţia „Poveştile Cristinei” - „Ţup şi pădurea încremenită” de Alex Donovici (cu ilustraţii de Stela Damaschin-Popa), respectiv „Întâmplări vindecatoare” de Cristina şi Alex Donovici (ilustrată de Cristiana Radu). Al treilea volum din seria Ţup surprinde personajele îndrăgite ale seriei într-o ipostază mai puţin fericită, căzute sub vraja jocurilor pe calculator şi a „ţipsurilor”. Iar poveştile cuprinse în „Întâmplări vindecatoare” sunt o invitaţie de a intra într-o lume miraculoasă, populată de şoricei năstruşnici, ciupercuţe poznaşe, dovlecei vorbitori sau sirene jucăuşe de la care copiii au mereu o lecţie de învăţat.

Pe şase „Fericirea eu un ac de siguranţă” de Răzvan Exarhu, bestseller-ul care de la lansare a bătut cele mai multe recorduri: de la cea mai roz carte şi până la cele mai multe ace de siguranţă primite la lansări, de la cele mai multe declaraţii de dragoste online despre o carte, până la cele mai multe hohote de râs provocate în public.

A şaptea cea mai căutată carte la standul Curtea Veche e bestseller-ul internaţional „Tată bogat, tată sărac” de Robert T. Kiyosaki. În cartea sa de căpătâi susţine că sistemul de învăţământ te învaţă prea puţine lucruri despre bani şi că adevărata educaţie financiară porneşte de la părinţi.

Pe opt s-a clasat o apariţie tot de la categoria bestseller, cea mai populară carte a lui Brené Brown, „Curajul de a fi vulnerabil”, în care vulnerabilitatea nu mai este privită doar ca o conştientizare a victoriei sau a înfrângerii, ci ca o înţelegere a faptului că ambele sunt necesare.

Pe nouă, „Let’s Do It, Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni să cureţe România”. Cartea, care este alcătuită după un concept editorial al jurnalistei Anca Vancu, demonstrează cum fiecare dintre noi poate schimba ceva în jur; despre putere, curaj, ambiţie şi ce înseamnă să fii un bun exemplu pentru ceilalţi.

Clasamentul primelor zece titluri este încheiat de „Expres”, un volum de proză documentară de Mihnea Mihalache-Fiastru, în care veţi descoperi tot felul de culturi şi subculturi dispărute: dictatori şi traficanţi de droguri, lupte de câini şi hoţi de maşini, politicieni corupţi şi biletari ieşiţi din circuit ş.a.m.d.

Cei de la Grupul editorial Art au arătat că în ceea ce priveşte literatura pentru copii şi adolescenţi, editura Vlad şi Cartea cu Genius au vândut cel mai bine, pentru categoria de vârstă 0-7 ani „Atlasul penelor. Totul despre păsări”, de Tish Rabe, ilustraţii de Aristides Ruiz, traducere din limba engleză de Florin Bican. „Înăuntru-Afarei tale. Totul despre corpul uman”,tot de Tish Rabe, ilustraţii de Aristides Ruiz, traducere din limba engleză de Florin Bican a fost a doua cel mai bine vândută carte din târg pentru secţiunea de vârstă dedicată celor mai mici cititori, iar topul 3 a fost încheiat de „Malala şi creionul magic”, de Malala Yousafzai, ilustraţii de Kerascoët, traducere din limba engleză de Ioana Bâldea Constantinescu.

În Colecţia Arthur Retro, cititorii au căutat cel mai tare „Căţeluşul şchiop”, de Elena Farago, cu ilustraţii de Ethel Lucaci Băiaş. Al doilea volum din punctul de vedere al solicitării în târg este noua ediţie a poveştilor grupate în „Bertoldo şi Bertoldino”, de Giulio Cesare Dalla Croce, repovestire de Adriana Lăzărescu, ilustraţii de Silviu Băiaş. Pe locul trei a încheiat târgul în 2019 ”Povestea gâştelor”, de George Coşbuc, ilustraţii de Vasile Olac

La categoria de vârstă 7-14 ani, cei de la Arthur au descoperit că vizitorii au fost cuceriţi de „Şcoala pentru Bine şi Rău”, de Soman Chainani, ilustraţii de Iacopo Bruno, traducere din engleză de Ioana Vîlcu, Colecţia Orange Fantasy. Pe locul doi sunt „Animale fantastice #2: Crimele lui Grindelwald” (Scenariul original), de J.K. Rowling, ilustraţii de MinaLima, traducere din engleză de Tatiana Dragomir, iar a treia carte căutată este „Cum am supravieţuit clasei a VIII a”, de Robert Ersten, un volum coordonat de Ioana Nicolaie.

Colecţia miniGRAFIC are deja fanii săi, iar „Dogman”, de Dav Pilkey, traducere din limba engleză de Iulia Pomagă, a dominat vânzările, urmată, pe locul doi de „Carton”, de Doug TenNapel, traducere din limba engleză de Ioana Bâldea Constantinescu, şi, pe trei, de „Teatrul Corpului Uman”, de Maris Wicks, traducere din limba engleză de Ioana Tudor.

În secţiunea Youngart, adresată cititorilor adolescenţi carea u trecut de 14 ani, vedeta a fost „Miss Peregrine 4. Harta zilelor”, de Ransom Riggs, traducere din limba engleză de Laura Ciobanu. Pe locurile doi şi trei s-au plasat „Secera”, de Neil Shusterman, traducere din limba engleză de Dan Sociu şi „În Brooklyn creşte un copac”, de Betty Smith, traducere din limba engleză şi note de Alexandra Columban, Colecţia YoungartRetro.

Adulţii au preferat, din oferta editurii Paladin, mai ales volumul „Cuvinte despre lumină (#2). Poarta jurământului”, de Brandon Sanderson, traducere din limba engleză de Ana-Veronica Mircea, Paladin Fantasy Masters, urmat de „Portalul îngerilor”, de Richard Morgan, traducere din limba engleză de Petru Iamandi, Paladin Science Fiction, „Ultimii descendenţi, O serie Assassin’s Creed #1”, semnat de Matthew J. Kirby, traducere din limba engleză de Ana-Veronica Mircea, Paladin Young Books. Clasamentul primelor cinci titluri din editură este completat de „Giganţii adormiţi”, de Sylvain Neuvel, traducere din limba engleză de Alexandra Fusoi, Paladin Science-fiction. Primul volum din seria Dosarele Thetis, şi de „Roboţii IV. Roboţii din lumea zorilor”, de Isaac Asimov, traducere din limba engleză şi note de Alexandra Fusoi, serie de autor Isaac Asimov.

Editura Grafic se laudă în primul rând cu vânzările de la „Sandman: Preludii şi nocturne”, de Neil Gaiman, ilustraţii de Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcolm Jones, traducere din limba engleză de Alex Văsieş, urmat de „Saga”, a lui Brian Vaughan, ilustraţii de Fiona Staples, traducere din limba engleză de Beatrice Feleagă şi de „Să înţelegem benzile desenate (Arta invizibilă)”, de Scott McCloud, traducere din limba engleză de Mariana Buruiană şi Alex Moldovan.

Editura Art are un top de ficţiune ale cărui vânzări pentru adulţi e condus de „Bunica mi-a zis să-ţi spun că-i pare rău”, de Fredrik Backman, traducere din limba suedeză de Andreea Caleman, colecţia musai, şi „Sistemul periodic”, de Primo Levi, traducere din limba italiană de Vlad Russo, colecţia Cărţi Cult, pentru ca al treilea volum căutat să fie „4 3 2 1”, de Paul Auster, traducere din limba engleză de Iulia Gorzo, colecţia musai.

Şi non-ficţiunea de la Art a avut performerii ei în materia de vânzări la Bookfest. „Endurance. Incredibila călătorie a lui Shackleton”, de Alfred Lansing, introducere de Nathaniel Philbrick, traducere din engleză şi note de Gabriel Tudor, colecţia Sapiens, e pe primul loc, urmat de „Viaţa secretă a marilor artişti”, de Elizabeth Lunday, ilustraţii de Mario Zucca, traducere din limba engleză de Ioana Tudor şi de „Viaţa secretă a cadavrelor”, tratată de Mary Roach, traducere din limba engleză şi note de Gabriel Tudor, colecţia Sapiens.

Editurile Nemira şi Nemi pentru copii au aşteptat cititorii la standul din cadrul Bookfest 2019 cu zeci de noutăţi editoriale, pachete cadou şi cărţi pentru toată familia. Preferinţele vizitatorilor au fost preponderent ficţiunea străină şi titlurile din imprintul Armada de science fiction, fantasy şi thriller.

Cartea cea mai aşteptată s-a dovedit „Foc şi Sânge”, de George R.R. Martin, apărută în imprintul Armada - o poveste din universul Urzeala Tronurilor, istoria misterioasei şi sângeroasei dinastii a Targaryenilor, în cei 300 de ani când dragonii zburau deasupra Westerosului.

„Ceva în apă”, de Catherine Steadman, din imprintul Armada a fost pe locul doi, dovedindu-se thrillerul perfect de citit în vacanţă şi povestea unui cuplu care pleacă în luna de miere în Bora Bora, iar în timpul unor scufundări găsesc ceva ce le poate schimba radical viaţa. În bine sau în rău.

Al treilea titlu în clasamentul editurii e „Pachinko”, de Min Jin Lee, din colecţia Babel, un roman care se află pe toate listele de recomandări de lectură ale revistelor străine importante şi este recomandată de fostul preşedinte al SUA, Barack Obama – saga unei familii de imigranţi coreeni în lupta lor pentru supravieţuire, integrare şi identitate în Japonia secolului al XX-lea.

Pe patru, după bestsellerul „Câteva motive să iubeşti viaţa”, Matt Haig revine cu o carte la fel de emoţionantă, autentică şi de folos oricui simte, uneori, că lumea în care trăim îl înnebuneşte: Gânduri de pe o planetă nervoasă.

„Poveste pentru Maria. O carte despre copilărie, părinţi şi dragoni”, de Ioana Bâldea Constantinescu, e pe cinci, o confesiune emoţionantă şi jucăuşă despre copilărie prin ochii mamei, despre maternitate cu toate bucuriile şi spaimele ei, despre subtila geografie a iubirii.

A doua jumătate a topului 10 Nemira e deschisă de „Prăbuşirea imperiului”, de John Scalzi (autorul seriei Războiul bătrânilor), din imprintul Armada, urmat de fnalul îndrăgitei serii Young Adult: Regina roşie, cu „Furtuna războiului”, de Victoria Aveyard. Ultimele trei locuri din punctul de vedere al vânzărilor sunt adjudecate, în ordine, de mult-aşteptata ediţie a horror-ului clasic „Shining”, de Stephen King, din imprintul Armada, „Melmoth”, de Sarah Perry, în colecţia Babel - o poveste gotică postmodernă cu totul inedită în peisajul literaturii actuale şi de „Madam Picasso”, de Anne Girard, din colecţia Damen Tango.

Cele mai căutate cărţi Nemi au fost „Regina Maria şi Marea Unire”, de Simona Antonescu, cu ilustraţii de Alexia Udrişte - din seria „Istoria povestită copiilor”, „Extraordinara călătorie a ariciului Ariston”, de Iulian Tănase, ilustrată de Alexia Udrişte, prezentată de editori drept o poveste plină de lucruri absolut, aproximativ şi total extraordinare, dacă nu chiar fantastice, „Sora cea mică”, de Jessica Meserve, o poveste menită să îi încurajeze pe toţi copiii care se simt puşi în umbră de fraţii şi surorile lor mai mari, „Lama lama şi bunicii”, de Ann Dewdney - o serie ecranizată de Netflix, şi „Leul-fluture”, de Michael Morpurgo - o aventură care începe în savană şi o prietenie între un băieţel şi un leu care traversează orice obstacol.



Editura Polirom a încheiat Bookfest 2019 cu un top 5 autori români condus de Vintilă Mihăilescu, „În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului”, Cristian Teodorescu, cu „Bucureşti, marea speranţă” şi Cristian Tudor Popescu, pentru titlul „Vremea Mânzului Sec”. În top urmează Mirel Bănică, cu volumul „Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor”, Aurora Liiceanu, „Tânăra cu părul alb. Misterul Nabokov” şi Valeriu Gherghel, cu „Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii înţelepţi căr ţile?”, ca şi cele mai recente romane semnat de Dan Coman, „aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată” şi Tudor Ganea, „8”.

În ce priveşte autorii străini, Yuhal Noah Harari continuă să domine preferinţele cititorilor de la Polirom, cu „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”. Urmează Haruki Murakami, cu „Uciderea Commandorului.Volumul II. Metafora se schimbă”, recenta apariţie sub semnătura lui Ian McEwan, „Maşinării ca mine”, Tom Nichols, cu „Sfârşitul competenţei. Discreditarea experţilor şi campania împotriva cunoaşterii tradiţionale” şi Bernhard Schlink, cu „Olga” împreună cu volumul de Simone van der Vlugt, „Albastru din miez de noapte”.



În Top 5 Polirom Junior este clasicul George Orwell, cu „Odyr, Ferma animalelor”, roman grafic, urmat de Harper Lee, Fred Fordham, „...Să ucizi o pasăre cântătoare”, tot în forma de roman grafic. Tinerii cititori se pare că au fost cuceriţi de autori români astfel că topul este completat de Flavius Ardelean, cu „Bezna”, şi Călin Torsan, cu „Vrăjitorul dinţos”, câştigătorul concursului Polirom Junior, ediţia 2019, pentru ca lista primelor cinci cărţi vândute să se încheie cu un titlu de Frances Hardinge, „Umbrele de sub piele”.

Cele mai vîndute colecţii Polirom s-a dovedit a fi Top 10+, Biblioteca Polirom, Historia, Plural şi Hexagon.

Cărţile ecranizate, autorii de top şi biografiile celebre se află în topul preferinţelor cititorilor Litera la Bookfest 2019.

Top 5 Litera ficţiune & non ficţiune este deschis de „Casa bântuită”, de Shirley Jackson, colecţia Buzz Books. Editura prezintă o autoare extraordinară scrie o poveste înfricoşătoare despre o casă bântuită, un cadru realist dar combinat cu elemente horror şi oculte ce a devenit, cum spune Stephen King, „unul dintre cele două mari romane cu subiect supranatural din ultimii o sută de ani” şi sursa de inspiraţie pentru celebrul serial difuzat pe Netflix. Ceea ce la început pare să fie un experiment nevinovat, o întâlnire misterioasă cu nişte fenomene inexplicabile, se dovedeşte rapid a fi o călătorie în cele mai cumplite coşmaruri ale celor patru care au sosit la Hill House şi o investigaţie căreia mulţi dintre ei s-ar putea să nu-i supravieţuiască. Pe locul doi este „Patrick Melrose”, de Edward St Aubyn, în imprintul Carte Pentru Toţi. Bestsellerul internaţional „Patrick Melrose” de Edward St Aubyn a inspirat serialul cu acelaşi nume cu Benedict Cumberbatch în rolul principal, disponibil acum pe HBO GO. Cartea ni-l prezintă pe Patrick Melrose, un copil plin de imaginaţie care se adaptează cu greu la viaţa alături de părinţii săi. Urmărind traiectoria uluitoare a lui Patrick Melrose, de la o copilărie traumatizantă alături un tată abuziv şi o mamă alcoolică în Provence-ul anilor ’60 la dependenţa de droguri din New Yorkul anilor ’80, romanele lui Edward St Aubyn fac o critică dură a clasei aristocrate britanice. Patrick Melrose încearcă să se salveze, dar drogurile nu îl fac să-şi uite trecutul, iar petrecerile strălucitoare nu-i oferă izbăvire..., arată editura. „Swing Time”, de Zadie Smith, în colecţia Clasici Contemporani Litera, este pe locul trei. Cei de la Litera propun „un roman ambiţios, exuberant, a cărui acţiune se mută din nord-vestul Londrei în Africa de Vest, scris de autoarea multipremiată a bestsellerurilor Dinţi albi şi Despre frumuseţe, nominalizat la Premiul Man Booker şi finalist la National Book Critics Circle Award”. Două fete metise visează să devină dansatoare, dar numai una, Tracey, are talent. Cealaltă are idei: despre ritm şi despre muzica celor de culoare, despre vremurile în care trăiesc şi despre ce o face pe o persoană să se simtă cu adevărat liberă. Este o prietenie apropiată, din copilărie, care se termină însă brusc la începutul anilor 1920, o prietenie la care nu se vor întoarce niciodată, dar care nu va fi nicicând uitată. Al patrulea titlu este „Povestea mea”, de Michelle Obama, cea mai citită biografie la nivel global care continuă să fie bestseller şi în România. Fosta Primă -Doamnă ale Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama îşi scrie memoriile într-o carte sinceră, puternică şi fascinantă invitând milioane de cititori să o descopere din copilărie până la viaţa de familie şi cea politică. Pentru prima dată, Michele Obama descrie primii ani ai căsniciei sale, când încerca să găsească echilibrul între carieră şi ascensiunea rapidă în politică a soţului ei. Ne dezvăluie detalii intime din discuţiile pe care le-au purtat înainte de candidatura lui Barack Obama la preşedinţie şi impresii despre rolul pe care ea l-a jucat în campania lui electorală, ca o figură populară, dar şi foarte des criticată. Cu un stil narativ graţios, presărat cu umor şi o sinceritate neobişnuită, Michelle Obama ne oferă o poveste vie din culisele vieţii ei, relatând secvenţe neştiute despre lansarea istorică a familiei ei pe scena internaţională, precum şi din viaţa lor ca familie prezidenţială, de-a lungul celor opt ani spectaculoşi petrecuţi la Casa Albă – în care şi-a descoperit propria ţară, iar America a descoperit-o pe ea.

Pe locul cinci este „Maria, o Regină în război”, de Ion Bulei, o carte de istorie pe care cu toţii ar trebui să o citim despre Regina Maria, cum precizează şi autorul, celebrul istoric, cercetător şi profesor Ion Bulei: „Aşa cum englezii, atunci când se gândesc la reginele lor, o au în minte pe regina Victoria, tot astfel românii se duc cu amintirile regale mai întâi spre Maria. Ea e Regina.” Regina Maria continuă să ne fascineze, ne încântă cu adevărat metamorfoza acestei principese, pe jumătate englezoaică, pe jumătate rusoaică, într-o regină mai româncă decât românii, iubindu-i pe aceştia şi iubindu-le ţara până la a se confunda cu ei şi cu ea. Ne-a plăcut, totodată, jocul intelectual pe care Maria ni-l propune: un personaj care, scriindu-şi propria istorie, îşi corijează faptele de viaţă, iar noi, de pe margine, urmărim felul în care se conturează această istorie, istoria unei femei de succes.

În Top 5 Litera mică liderul este „La cinci paşi de tine”, de Rachel Lippincott cu Mikki Daughtry şi Tobias Iaconis. Prima pe lista de lectură în preferinţelor adolescenţilor pe segmentul young adult este cartea ecranizată şi publicată în peste 26 de ţări „La cinci paşi de tine". O poveste de dragoste emoţionantă, perfectă pentru fanii lui John Green, despre doi tineri care se îndrăgostesc deşi nu se pot apropia unul de altul fără să-şi rişte viaţa. Urmează, pe doi, „Sally Jones, Maimuţa criminalului”, de Jakob Wegelius, o poveste plasată la Lisabona, în jurul anului 1900. Într-o înfruntare în port, un om cade în apă. Trupul său nu este găsit niciodată. Cu toate acestea, marinarul finlandez Henry Koskela este acuzat de crimă şi condamnat la douăzeci şi cinci de ani de închisoare. Din dorinţa de a demonstra nevinovăţia prietenului ei, Sally Jones porneşte într-o călătorie plină de aventuri pe străzile înguste din Lisabona, apoi în Alexandria şi Bombay, până în fabulosul palat al maharajahului din Bhapur. Pe drumul spre adevăr întälneşte o tänără care cäntă fado minunat, un episcop suspect, un paznic de cimitir prietenos, un comisar sinistru, o cămilă cu trei cocoaşe şi un maharajah capricios... Un jurnal fascinant şi un roman de aventuri construit după toate regulile genului, perfect pentru fanii misterelor şi ai poveştilor cu detectivi.

Pe trei este „Charlie se transformă în cocoş”, de Sam Copeland, carte pentru copii, jucăuşă, interactivă şi minunat ilustrată, tradusă deja în 21 de limbi. Charlie McGuffin are un secret incredibil... Se poate transforma în tot felul de animale: purice, porumbel, chiar şi rinocer. Problema e că asta se întâmplă când îşi face griji, şi, în clipa de faţă, pe Charlie îl îngrijorează o grămadă de lucruri: Fratele lui (care e în spital); Părinţii lui (care sunt speraţi); Şi bătăuşul şcolii (care l-a luat în vizor). Cu ajutorul celor mai buni prieteni, Charlie trebuie să găsească un mod de a ţine sub control această nouă putere înfricoşătoare - şi asta cât mai repede.

„Prinţesă cu adevărat”, de Connie Glynn, este locul patru, continuarea primului volum deja devenit bestseller „Prinţesă sub acoperire”, o poveste fermecătoare despre prietenie, devotament şi curajul de a fi tu însuţi într-o lume în care prinţesele nu sunt ce par a fi, iar magia basmului se regăseşte acolo unde te aştepţi mai puţin.

Când se întorc la Rosewood Hall după vacanţă, Lottie şi Ellie speră ca, dupa evenimentele dramatice din ultimul an, vor avea parte de un trimestru liniştit. Dar la renumita şcoala se întâmplă lucruri teribile, iar elevii sunt otrăviţi. Să fie oare tot mai aproape ameninţarea organizaţiei secrete Leviathan? Lottie şi Ellie sunt hotărâte să descopere vinovatul, dar primejdia le pândeşte după colţ … Connie Glynn s-a născut în Anglia în 1994 şi a avut încă din copilărie o mare pasiune pentru poveşti, dictându-i mamei sale prima ei povestire la vârsta de şase ani. În timpul facultăţii a înfiinţat canalul YouTube de vlogging Noodlerella, care s-a bucurat de un succes imens în Marea Britanie, adunând în scurt timp aproape un milion de abonaţi.

Locul 5 este adjudecat de „Scrisori din far”, de Emma Carroll, cu o poveste plină de aventuri, minunat scrisă, despre curaj, suferinţă, prietenie şi compasiune în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi o lecţie de viaţă dintre cele mai importante: respectul şi bunătatea pot înfrânge prejudecăţile şi intoleranţa. După mai multe luni de bombardamente în Londra, în urma unui raid aerian în care Sukie, sora ei mai mare, dispare fără urmă, Olive Bradshaw şi fratele ei sunt trimişi într-un sătuc de pe coasta Devonului, în casa misteriosului paznic al farului. Acolo, Olive găseşte un bilet codificat care pare să o lege pe Sukie de Devon şi de ceva deopotrivă misterios şi extraordinar de periculos.



Editura ALL a tras linie după Bookfest 2019 şi „Exilul - Volumul XV” din seria Pisicile războinice, Puterea celor trei a ieşit cel mai căutat volum al standului. Pe doi s-a clasat ”ROAR.30 de femei, 30 de poveşti”, de Cecenia Ahern iar „Eminescu. Poem cu poem. Postumele”, de Alex. Ştefănescu este al treilea cea mai căutată carte. Pe locul patru, topul de la ALL are „Anxietatea şi fobia”, de Edmund J. Bourne iar topul este încheiat de „Cartea mea cu superjocuri”.

În Top 10 Humanitas la Bookfest 2019, cea mai dorită carte este „Melancolia”, de Mircea Cărtărescu. Noul volum e secondat de „În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)”, de Radu Paraschivescu, iar pe locul 3 este „Caiet de ricoşat gânduri”, semnat de Gabriel Liiceanu. Horia-Roman Patapievici continuă clasamentul, pe patru, cu „Anii urii” iar „Regele şi Duduia”, de Tatiana Niculescu s-a plasat pe locul 5. Cea de-a doua jumătate a clasamentului de încasări este inaugurată de „Podul cu vechituri”, de Dan C. Mihăilescu, şi continuă cu volumul „Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac”, de Lucian Boia. „Arheologia iubirii”, de Cătălin Pavel, este pe locul 8 în preferinţele cumpărătorilor de la Humanitas, „Cartea Reghinei”, de Ioana Nicolaie, pe nouă iar seria celor mai bine vândute cărţi se încheie cu „Martori ai Fericirii. Şapte vieţi de sfinţi români”, de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.

„Serotonină”, de Michel Houellebecq, a fost cea mai căutată carte pentru colecţia Humanitas fiction, urmată de „Monsieur Karenin, de Vesna Goldwoethy şi „Istoria Albinelor”, de Maja Lunde. În top mai sunt „Fiica ceasornicarului”, de Kate Morton, pe patru, „Răzbunarea iertării”, de Eric-Emmanuel Schmitt, pe cinci. „Pelerinul vrăjit”, de Nikolai Leskov, „Ministerul fericirii supreme”, de Arundhati Roy, „Imperiul fără sfârşit”, de Yi In-Hwa, „Un lup atârnă în cais cu capul în jos”, de Mo Yan şi „Tatuatorul de la Auschwitz”, de Heather Morris, completează clasamentul celor de la Humanitas Fiction.

În ce îi priveşte pe cei mici, Humanitas Junior a înregistrat cele mai bune vânzări din târg pentru „Cine a pus piper în mare?”, de Carmen Tiderle ca şi ediţia Charles Darwin semnată de Sabina Radeva din „Originea speciilor”. „Jurnalul Annei Frank”, refăcut grafic de Ari Folman şi David Polonsky, este pe locul trei al încasărilor din secţiunea junior, urmat de „Polly şi Buster”, de Sally Rippin, „Cazul marchizului dispărut”, de Nancy Springer şi, pe şase, „Casa de iarnă”, de Ben Guterson.

Editura RAO constatat că publicul său a preferat „Viaţa la curte. I, II”, cartea semnată de Eliza Ene Corbeanu. Pe locul doi, cititorii au plasat „Cartea secretelor, Cartea oglinzilor”, de E. O. Chirovici, iar a treia poziţie a încasărilor RAO este a romanului „Podul de lut”, de Markus Zusak. Locurile patru şi cinci sunt ocupate în ordine de „Regatul aripilor şi al pieirii”, de Sarah J . Maas şi „Goarna lui Tuturuz”, de Ştefan Mitroi pentru ca a doua jumătate a topului să înceapă cu „19 secrete japoneze”, de Ioana Lee, pe şase, şi „Operatiunea Oculta, România înainte şi după mareşalul Antonescu”, de Florian Bichir. John le Carre, cu „Moştenirea spionilor”, este pe opt pentru ca seria primelor zece titluri cu cele mai bune vânzări la RAO să fie închisă cu „Un an la Oxford”, de Julia Whelan şi „Aici, acum, mereu”, de Catherine Isaac.

Cea de a XIV-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest a avut loc la Romexpo, în Pavilionul B2, între 29 mai şi 2 iunie, iar cele circa 200 de edituri prezente au adus publicului cititor peste un milion de volume, dintre care câteva mii de titluri noi.

Foto: Facebok / Salonul Internaţional de Carte Bookfest, ediţia a XIV-a