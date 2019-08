Filmările tulburătoare îl arată pe preotul ortodox rus Fotiy Necheporenko afundându-l în cazanul de botez cu forţă pe băieţelul de un an, în timp ce copilul şi mama lui ţipă îngroziţi.

Se pare că băieţelul înspăimântat a fost zgâriat şi învineţit pe gât şi umăr.

Anastasia, în vârstă de 24 de ani, a încercat să intervină pentru a-şi lua copilul din braţele clericului.

Dar preotul în vârstă de 55 de ani a refuzat, iar în timpul incidentului eşarfa femeii aproape că a luat foc de la lumânări.

„Copilul are zgârieturi pe umăr şi pe gât. Acum îi este frică de toate. Este panicat şi isteric”, a declarat aceasta.

După ce i l-a înapoiat pe fiul ei Demid, preotul i-a spus: „Am botezat copii aşa timp de 26 de ani”.

„A făcut totul pentru a răni copilul. A văzut că este mare (n. r. copilul), că nu era posibil să-l scufunde într-un vas atât de mic. Ar fi putut să îl stropească cu apă pe cap, dar a decis să facă aşa. Micuţul se cutremura şi plângea”, a spus Anastasia.

„Mi-a fost teamă, am fugit la el, am încercat să-l iau pe copil. Aproape am luat foc pentru că eşarfa mea a atins lumânările din jurul vasului”, a continuat relatarea incidentului aceasta.

Agenţia de ştiri Fontanka a relatat: „Ceremonia de sacrament care a costat 3.500 de ruble (45 de lire sterline) semăna cu un exerciţiu sadic, iar copilul a avut zgârieturi şi vânătăi”.

O sursă bisericească a spus că „violent” a fost o descriere uşoară.

Înainte de a fi suspendat, preotul s-a apărat puternic.

El a declarat: „Ce s-a întâmplat de fapt? Nimic şi nu este deloc vina mea. A fost vorba despre emoţiile mari ale mamei. Este o persoană fără experienţă bisericească. Nu era pregătită pentru botez”.

Conform regulilor bisericii ortodoxe, copilul trebuie să fie scufundat de trei ori în apă.

„Asta am făcut. Copilul nu a înghiţit apă, nu a lovit pereţii vasului de botez. Slujesc de 26 de ani şi mereu i-am creştinat pe copii aşa”, a continuat bărbatul.

Înainte de slujire, preotul o acuzase pe Anastasia că nu cunoaşte rugăciunea Domnului pe de rost şi că nu era suficientă de religioasă.

După slujbă, ea a raportat preotul la poliţia de la Gatchina, lângă St. Petersburg.

Autorităţile au lansat o anchetă.

Între timp, autorităţile bisericeşti au intervenit şi au interzis preotului să efectueze slujbe timp de un an.

Autorităţile bisericeşti i-au cerut, de asemenea, explicaţii.

Episcopul Mitrophan a sperat că botezul „nu va deveni un obstacol” iar familia va continua să se închine la biserica din Marienburg, unde s-a întâmplat incidentul.

ATENŢIE! Imagini cu puternic impact emoţional

Foto: Captură YouTube